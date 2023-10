Controversia por puesto de la Comisión de Miami que quedó vacante tras destitución de Díaz de la Portilla

Desde febrero un candidato a un puesto en la Comisión de Miami lucha contra la ciudad por los votos del distrito mientras intenta mantenerse en la boleta.

No hay dudas que, según la ley, Alex Díaz de la Portilla quien enfrenta cargos de corrupción y fue suspendido de su cargo por el gobernador, se puede postular de nuevo en la Comisión solo para -probablemente- ser suspendido nuevamente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Pero desde junio Miguel Angel Gabela ha estado luchando contra la ciudad para poder ser candidato a la Comisión de Miami. "Yo siempre he estado en este distrito por más de 37 años. En esa casa he estado 23 años y he corrido tres campañas desde esa misma casa. Y la ciudad de Miami básicamente inventó esto para sacarme de la contienda para que no pudiera aspirar contra el señor Díaz de la Portilla".

El nuevo mapa electoral saca la casa de Gabela del distrito por ello alega que esto fue de manera intencional. Además de presentar una demanda, Gabela pasa las noches en un apartamento en el distrito donde una inquilina reporta haber sido interrogada por dos hombres.

También fueron a tomar fotos en el hogar original de Gabela como captaron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

Y ahora la ciudad presentó la intención de apelar el dictamen de un juez que afirmó que Gabela calificaba como candidato. El abogado de Gabela explica la intención de la ley sobre la residencia de los candidatos.

JC Planas, abogado electoral, explica que estos movimientos "lo que previene es que un candidato de último momento. Es que alguien se mude al distrito al último momento sin establecer conexión con los votantes del distrito".

Y asegura que ese no es el caso de Gabela.

También postulándose para la elección del 7 de noviembre están: el empresario Marvin Tapia, Francisco “Frank” Pichel, un policía retirado de Miami, Mercedes Rodríguez, empleada del condado Miami-Dade y Alex Díaz de la Portilla, el ex comisionado suspendido hace unas semanas.

Tras ser cuestionado el abogado de la ciudad sobre quién autorizó la apelación y por qué motivo, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.