Controversia por expediente disciplinario del oficial Danny Torres en Miami-Dade

El oficial Danny Torres, miembro del Departamento de Policía de Miami-Dade, vuelve a estar en el ojo del huracán. Una investigación interna está en marcha tras un altercado con Tyreek Hill, jugador de los Miami Dolphins, pero esta no es la primera vez que su conducta genera polémica. Su historial disciplinario revela un patrón que ha provocado cuestionamientos sobre su idoneidad para portar el uniforme policial.

El incidente más reciente ocurrió en septiembre, cuando Torres, captado por la cámara corporal, sacó por la fuerza a Tyreek Hill de su automóvil tras una detención por exceso de velocidad. Este suceso llevó a que el oficial fuera colocado en tareas administrativas mientras se lleva a cabo una investigación interna. Sin embargo, para Héctor Montalbán, quien tuvo un encuentro desagradable con Torres en 2018, este incidente confirma lo que ha señalado por años: que Torres no debería estar en servicio activo.

“Ese oficial tiene una mala reputación y es una persona muy agresiva. No debería estar en su posición de policía”, expresó Montalbán, quien denunció al agente hace cinco años.

Montalbán relata que en 2018 fue detenido abruptamente por Torres, quien, según su testimonio, actuó de manera hostil desde el principio. “De repente veo al oficial Torres correr hacia mi carro… gritando y ordenándome que me salga del carro. Me puso las esposas y me quitó la licencia,” afirmó.

La situación escaló cuando, al devolverle la licencia, Montalbán descubrió que estaba rota. Según su relato, Torres lo multó por portar una licencia “mutilada,” algo que el propio sistema judicial desestimó más tarde.

Además, un informe disciplinario reveló que Torres apagó su cámara corporal durante el encuentro, lo cual el oficial justificó argumentando que intentaba “ahorrar batería.”

El caso de Montalbán no es un incidente aislado. Documentos internos muestran que Torres ha sido suspendido en varias ocasiones:

2019: Suspendido por 10 días tras el caso de Montalbán.

Suspendido por 10 días tras el caso de Montalbán. Otras sanciones: Incluyen suspensiones de 20 días y dos de cinco días por distintas infracciones.

Un informe de 2019 señala que “el patrón de comportamiento de Torres indica que no ha cumplido repetidamente con las reglas y procedimientos del departamento.”

Para muchos, incluido Montalbán, la falta de consecuencias severas contra Torres es motivo de preocupación. “No lo han despedido y no le han puesto ningún tipo de cargos. Va a continuar haciendo lo que está haciendo si nadie lo detiene,” declaró.

La Oficina de la Fiscal Estatal de Miami-Dade ha revisado múltiples casos relacionados con Torres, pero se ha negado a procesarlos, incluyendo el de Montalbán.

El Departamento de Policía de Miami-Dade ha evitado comentar sobre los casos anteriores de Torres, indicando que los registros disciplinarios hablan por sí mismos. Por su parte, los abogados del oficial no han respondido a las solicitudes de declaraciones.