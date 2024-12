Controversia por autos decorados con luces navideñas

Este año una tendencia ha llevado estas decoraciones más allá de las fachadas y los árboles de Navidad: ¡directamente a los automóviles! En redes sociales como TikTok, los videos de vehículos decorados con luces festivas han capturado la atención de millones, generando admiración, curiosidad y, en algunos casos, controversia.

La decoración de vehículos con luces navideñas ha ganado popularidad, convirtiéndose en una extensión móvil del espíritu festivo. Los usuarios de plataformas digitales comparten imágenes de sus autos completamente envueltos en luces de colores, creando verdaderas "obras de arte rodantes".

Sin embargo, esta nueva tendencia no está exenta de desafíos, especialmente en lo que respecta a las leyes de tránsito. Aunque las luces dan un aire festivo a las calles, también pueden representar un problema legal para quienes deciden llevar su espíritu navideño al asfalto.

El caso más reciente ocurrió en Opa-locka, donde un conductor de un BMW Competition decorado con luces navideñas fue arrestado por la policía local. Según Ariana Gladkikh, dueña del automóvil, el incidente tuvo lugar en una estación de gasolina cuando un oficial detuvo al conductor del vehículo por presunta violación a las leyes de tránsito.

La legislación de Florida, específicamente el Capítulo 316, Sección 2397, prohíbe el uso de luces intermitentes, especialmente en colores rojo, blanco o azul, en vehículos que no pertenezcan a agencias de seguridad o servicios de emergencia.

Ariana asegura que consultó la ley antes de instalar las luces en su auto y afirma que estas no eran intermitentes, sino fijas, lo que, en su opinión, no infringía las normativas. "El oficial pidió refuerzos y cambiaron el motivo del arresto, pero al final me dejaron ir con las luces encendidas", relató Gladkikh.

El conductor, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Fue esposado y llevado bajo custodia, un acto que Ariana calificó de "injustificado". Hasta el momento, la policía de Opa-locka no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.

Más allá del debate legal, esta tendencia plantea preguntas sobre la seguridad en las carreteras. Las luces brillantes o de colores específicos pueden distraer a otros conductores o confundirse con vehículos de emergencia, aumentando el riesgo de accidentes.

Por su parte, algunos entusiastas de esta práctica aseguran que es una forma inofensiva de celebrar la Navidad y llenar de alegría las calles. “Es parte de la magia de esta temporada. No es justo que nos traten como si estuviéramos haciendo algo peligroso”, dijo Ariana en su defensa.