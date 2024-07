Controversia en Doral: acusaciones de corrupción y conflictos de intereses

Sarmiento ha acusado a Cabral de utilizar su posición para favorecer a la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMACOL) en detrimento de la cámara local que él dirige.

Sarmiento afirma que la actuación de Cabral constituye un claro ejemplo de corrupción. "Tengo que decir la palabra, esta es la corrupción que yo veo en las cosas porque no ayudar a esta cámara que nosotros ayudamos a cualquier negocio que necesite ayuda sea miembro o no," dijo.

Por su parte, Digna Cabral respondió:. "Lo que pasa es que él ha querido hacerse la víctima, aparte de eso es alguien que ha tenido muchos problemas con diferentes negocios":

El conflicto se intensificó cuando la Comisión de Ética de Miami-Dade investigó las denuncias presentadas por Sarmiento. Tras escuchar ambos argumentos y revisar la evidencia, la Comisión concluyó que había causa probable para creer que Cabral, cuando era vicealcaldesa, utilizó su cargo para beneficiar a CAMACOL, donde ocupaba el puesto de Directora General, contraviniendo el código de ética vigente.

Sarmiento ha proporcionado ejemplos específicos para respaldar sus acusaciones. Según él, bajo el título de Directora General de CAMACOL Doral, Cabral contactó a World of Beer justo antes de que este negocio se hiciera miembro de la Cámara de Comercio de Doral. "Lo único que le hacía falta a World of Beer era el pago; ya se le había hecho anuncios y todo," explicó Sarmiento, sugiriendo que la intervención de Cabral hizo que el negocio reconsiderara su afiliación.

Cabral, por otro lado, insiste en que no ha habido ninguna mala conducta de su parte. "No he tenido ningún beneficio ni personal ni profesional, tampoco de salario," afirmó, refiriéndose a su título en CAMACOL. "En ningún momento se me ha declarado culpable por la Comisión de Ética de absolutamente nada."

Mientras la investigación de ética sigue su curso, Sarmiento no descarta la posibilidad de emprender acciones legales adicionales en el futuro.