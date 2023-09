Continúan reparaciones en calle Flagler mientras se afectan comerciantes del área

La reconstrucción de un corredor principal puede tener un impacto muy negativo en los negocios que sufren por interrupciones de tránsito y falta de acceso, ese es el caso de los establecimientos del Downtown de Miami que han sufrido grandes pérdidas por la reconstrucción de la calle Flagler y hoy recibieron apoyo por parte de la ciudad.

La reconstrucción la calle Flagler comenzó en mayo del 2021 y se ha hecho en fases, algunas se han demorado más que otras.

Entre negocios que han ido cerrando desde la pandemia, aceras vacías y calles rotas por la construcción algunos comerciantes del Downtown de Miami tienen grandes recuerdos de otros tiempos.

Gladys Jiménez, de Fernand Optical, remarca: "yo he dejado mi vida en este Downtown porque yo he estado aquí desde el año '76. Entonces mi juventud esta aquí. Conozco muy bien de que se trata el Downtown y los años de gloria que tuvo el Downtown esperamos que vuelvan otra vez".

Reparaciones a lo largo de la calle Flagler afectan los negocios locales del área.

Pero mantenerse en el mercado no ha sido fácil.

Fernand Jiménez, también de Fernand Optical, asevera que el negocio "es una tradición, esto es un legado que mis padres han creado y me es un honor seguirlo".

El proyecto de reconstrucción de la calle Flagler desde Biscayne Boulevard hasta la primera avenida del noroeste está destinado a convertir Flagler en un Boulevard seguro, moderno y atractivo para llevar el Downtown hacia el futuro.

El costo de 27 millones de dólares ha supuesto un precio incalculable para los negocios, pues algunos como Gladys Jiménez, han perdido muchos clientes. "Bastante por la incomodidad del parqueo, de poder llegar acá todo el mundo se queja".

Alexander Greenhouse, de Moises Jewelry, es otro comerciante de la zona que se ha visto afectado. "Bueno es que llevan año y medio casi dos años ahí haciendo ese pedazo y no terminan cuando bloquean ahí se hace difícil. La gente no quiere pasar, no quieren entrar por ahí, se me ha bajando la venta por eso".

El Comisionado de Miami, Manolo Reyes, está a cargo de la autoridad de desarrollo del Downtown y este martes entregó 2 mil dólares a unos 40 negocios, esta es al segunda ronda de asistencia después de haber distribuido cheques de 5 mil dólares en diciembre.

El comisionado de Miami asegura que esto es una "ayuda para estos momentos difíciles cuando es necesario arreglar esta calle pero arreglarla trae consecuencias a los negociantes".

Reyes explica el por qué de las demoras: "Esta calle es centenaria y cada vez que se abra una calle como está hay tuberías que no se sabe que existían en la primera fase hubo áreas que para poder enterrar los cables tuvieron que hacer las zanjas a mano. Además varias agencias distintas tienen que coordinar para trabajar en el proyecto".

Ahora se espera que terminen el proyecto antes del final de este año 2023, un anhelo de comerciantes y residentes de la zona.