Continúan los contagios de COVID-19 en Florida

Después de reportarse 26mil nuevos casos de COVID-19 el fin de semana y 16 mil 100 ingresos en el estado, el domingo las hospitalizaciones disminuyeron a 15 mil 985.

“No es para celebrar, porque tenemos muchos pacientes en cuidados intensivos todavía, y esto nos está indicando que hay personas vulnerables que se están infectando de una manera mucho más severa”, dice la Dra. Dadilia Garcés.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Después de una semana de incremento de ingresos por COVID-19, el viernes, la red de hospitales Jackson alcanzaba un récord: 402. Esa cifra decreció durante el fin de semana, al igual que en el estado, pero hoy alcanzó un nuevo pico con 414: la más alta en toda la pandemia.

En Cuidados intensivos, la situación es difícil.

“Nosotros normalmente tenemos 36 camas y ahora las tenemos todas ocupadas con pacientes positivos al COVID-19. Y hemos tenido que abrir otras áreas que normalmente no usamos”, dice Vicky Pérez, directora de enfermería de cuidados intensivos del Jackson Health.

En medio de ese panorama, Oilda Roche vino a vacunarse hoy con la segunda dosis, en momentos en que su nieto está en cuidados intensivos en un hospital de South Miami.

“No se quiso vacunar y no quería que yo me vacunara tampoco. Pero yo me vacuné y yo sin él no quiero vivir”.

Su nieto estaría necesitando un respirador artificial más especializado y vino a pedirle ayuda al comisionado de Miami Manolo Reyes, que ha coordinado un centro de vacunación y pruebas de COVID-19 en el West End Park, del suroeste de Miami.

“Es muy importante proporcionarle y facilitarle a nuestra ciudadanía la vacunación porque se ha comprobado que la cepa Delta es extremadamente contagiosa”, dice Reyes. Este sitio de vacunación y pruebas de trasladará en varias fechas a otras localidades de Miami, como son el Coral Gates Park y el Shenandoah Park.