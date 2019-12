Buscan eliminar las sendas rápidas del Palmetto

Muchos están de acuerdo en que no hace falta un estudio para confirmar que las sendas rápidas en el Palmetto entre Flagler y la calle 154 del noroeste no han aliviado la congestión de tránsito local en la autopista.

El comisionado Esteban Bovo, quien es el Director del Comite de Tránsito de Miami-Dade, entiende "que los ingenieros tienen sus requisitos y que han dicho que normalmente se demora 3 a 4 meses para medir el impacto, pero te puedo decir que una persona que se monta en el Palmetto en la 122 lo que ha causado es más caos que cualquier otra cosa".

"No veo el beneficio para las personas locales ... esas vías rápidas no son rápidas, no te ayudan es más, están estancando mucho más el tráfico", agrega Bovo.

Desde septiembre cuando empezaron a cobrar los peajes para utilizar esas sendas más y más quejas han llegado a los legisladores en Tallahassee.

El senador estatal Manny Díaz, junto al representante Bryan Avila y el Presidente de la Cámara Jose Oliva, han tenido conversaciones con el departamento de transporte y con el gobernador y están buscando la solución.

EL senador estatal confirma que no hay deudas o préstamos que pagar con esos peajes y que están dirigidos al costo del mantenimiento de la propia autopista.

"Muchas veces se buscan préstamos o bonos para hacer estos proyectos en este cao parece ser que no se usaron bonos y como esto pasó en el 2011 antes que ninguno de nosotros estuvieramos aquí es muy posible ajustar o removerlos completamente", explica el senador Manny Díaz.

Nos confirmó que prefiere que se quiten los carriles express al reconocer que el proyecto diseñado en el 2010 para aliviar el tránsito no está funcionando para la mayoría.

El costo total del proyecto fue de 262 millones de dólares según el Departamento de Trasporte de la Florida. Esto incluye la expansión de la autopista con dos sendas más que pudieran ser utilizadas para aliviar el tráfico regular o de otras formas.

El primer paso es convencer al gobernador, la vice gobernadora dice que es algo que la admnistracion consideraría.

"Nos preocupa mucho lo que es el tráfico, la congestión, eso es un tema que yo me he enfocado por muchos años y yo se que hay mucha preocuación, asegura Jeannette Nuñez, vice gobernadora de la Florida.

"Es algo que vamos a estar identificando cuáles serían las soluciones y hablar con el Departamento de Transporte para ver cuál es la mejor manera para aliviar ese problema", dijo Nuñez.