Continúa la polémica en Hialeah por supuesta crisis con el servicio de emergencia 911

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, reacciona ante la creciente polémica por el servicio de llamadas de emergencia en la ciudad. “Si llamas al 911 se te va a contestar … y si es una emergencia, se te va a mandar policía o bombero”, fue la respuesta a las denuncias del concejal Bryan Calvo, quien después de revisar más de mil páginas de documentos públicos, dijo que el servicio 911 enfrenta una crisis.

“En el mes de mayo de este año, por ejemplo, la ciudad no contestó 1800 llamadas al 911”, precisó el concejal de Hialeah, “los números indican que estas personas habían esperado en la línea 38 segundos y nadie les respondió”.

Según el concejal Calvo, la ley de Florida establece que más del 90 por ciento de las llamadas deben contestarse en menos de 10 segundos. “La ciudad de Hialeah solo ha contestado en ocasiones el 60 por ciento de sus llamadas en 10 segundos”.

“Son llamadas que no llegan o se cuelgan inmediatamente, no es que el operador del 911 no ha contestado la llamada”, replicó el alcalde. “Ahora estamos en un 83 por ciento, equivalente al condado. Si eso es crisis, el condado también tiene una crisis severa que no se ha reportado”, se defiende.

Según explicó el propio Esteban Bovo, en Hialeah los mismos operados que atienen el 911, responden a otras llamadas que no son de emergencia por eso necesitan más personal.

“Muchas personas aplican pero después se dan cuenta de la magnitud del trabajo y no lo quieren hacer”, reconoce el alcalde, por lo que ahora están ofreciendo bonos y salarios que comienzan en los 40 mil dólares anuales.