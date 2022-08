Continúa la crisis de seguro de la propiedad en Florida

A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno estatal, la crisis de los seguros de la propiedad se agudiza en la Florida. Citizens que se supone sea la aseguradora de último recurso ha llegado a un récord de un millón de pólizas, mientras más compañías de seguro abandonan los propietarios del estado.

Si usted está asegurado por United Property and Casualty llame a su agente de seguro, pues su póliza no será renovada. Es la más reciente compañía que se va de la Florida por el riesgo y las pérdidas que enfrentan aquí, y no es por los huracanes, sino por los reclamos y las demandas excesivas.

"Tenemos en este momento tremenda crisis", así describe el panorama una experta en los seguros a la propiedad.

Más propietarios en la Florida estarán en busca de una compañía de seguro, luego que United Property and Casualty anunció planes de irse de la Florida, Texas, Luisiana y Nueva York, pero donde más pólizas tenían era en la Florida. Desde principios de año, unas 185 mil pólizas, número que se ha ido reduciendo.

Duce Suarez-Resnik precisa que "no estuvieron renovando muchas pólizas de quienes tenían los techos más de 15 años, casas mayores de 40 años o que no tenían protección de huracán".

En estos momentos tienen unas 160 mil pólizas, algunas calificarán para otras compañías y contrario a las compañías que se declaran en quiebra, los propietarios tendrán un poco más de tiempo para buscar alternativas.

"Ellos le tienen que dar al policy holder 100 días de notificación que no van a renovar las pólizas", explica.

Pero cada mes parecen ser menos las opciones. Desde el 2020, el estado de la Florida ha perdido 34 compañías de seguro. Unas 14 dejaron de ofrecer pólizas de propiedades, otras 14 se se declararon en quiebra y 6 se fueron completamente de la Florida.

Y la crisis continúa despuês de la sesión especial de la legislatura de la Florida convocada para buscar soluciones.

Tom Fabricio, representante estatal republicano advierte que "UPC ha tenido bastante problemas lamentablemente y el problema número uno tiene que ver con la cantidad de litigación que están confrontando".

Durante la sesión se apuntó a las demanda excesivas que se presentan en contra de las compañías de seguros cuando un reclamo es negado o cuando el propietario y los abogados exigen más dinero.

"Y el costo de esa litigación es bastante grande y sigue. Hemos hecho bastante cambios en la legislatura y vamos a seguir trabajando para reducir estos problemas", advierte y añade: "Tienen que hacer una caso, una cosa solamente, quieren parar la crisis que tengo, paren el uso de one way insurance fees en los reclamos de seguro".

Quiere decir que las compañías pagan por el costo de los abogados que representan a los propiedades, costos que a veces exceden el total del reclamo.

Algunas medidas que aprobó la legislatura para reducir los costos de los abogados están siendo retados en las cortes por los abogados y no se han podido implementar. Se espera que esto sea una prioridad en la próxima sesión legislativa del próximo año.