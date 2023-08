Continúa juicio contra ex policía de Hialeah acusado de secuestrar a desamparado

A las 2:40 minutos de la tarde de este martes, José Ortega entró a la sala y se presentó al jurado respondiendo a las preguntas de la fiscalía, confirmó actualmente estar usando un grillete electrónico por cargos de drogas, no relacionados con el hecho que hoy se desarrollaba en corte.

Ortega es el hombre que aparece en las imágenes donde se le ven además dos policías que presuntamente secuestraron y golpearon a un desamparado en un suceso ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2022.

Rafael Otano y Lorenzo Orfila, quienes trabajaban como oficiales de Hialeah están relacionados con un hecho que presuntamente comenzó en una panadería localizada al oeste de Hialeah.

Un video de seguridad revelado en corte este martes, muestra a Ortega discutiendo con la propietaria del lugar ese día. “Ella se molestó conmigo porque yo estaba pidiendo comida", cuenta el hombre.

En corte le preguntaron: "¿Usted estaba acusando a la dueña de robarse las propinas? - No”, replicó el hombre que denuncia abuso y secuestro por parte de los policías de Hialeah.

Cristina Sosa, propietaria de Los Tres Conejitos, espetó: “Yo jamás haría eso con mis empleados”.

Este incidente hizo que la dueña del establecimiento le pidiera a su hija que llamara a la policía.

En la audiencia, Ortega comentó que había estado bebiendo desde las 10 de la mañana de ese día. El hombre aseguró que los oficiales llegaron, lo detuvieron y esposado “les pregunté a dónde me llevaban y me dijeron que 'daríamos una vuelta', pero me golpearon y me dejaron abandonado allí”.

A menos de tres metros de Ortega, Rafael Otano, el ex-oficial acusado, permanecía en silencio.

La fiscalía invirtió buena parte del testimonio en revisar exhaustivamente los videos de aquel 17 de diciembre, cuando la víctima golpeada hacía las primeras denuncias. La defensa, por su parte, fue agresiva en su intento de deslegitimar el testimonio de Ortega.