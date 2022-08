Contienda por el Distrito 6 para la Comisión de Miami Dade

Hay 6 de 13 escaños en la Comisión de Miami- Dade en la boleta de estas elecciones. Entre ellos está el Distrito 6, desde zonas de Hialeah, hacia Snapper Creek, West Miami, Coral Gables y Miami Springs que ha sido representado por Rebeca Sosa por más de dos décadas, y que se retira por los límites de tiempo.

La batalla para reemplazarla será una prueba de qué cuenta más: el apoyo de la titular o el del expresidente Donald Trump

“¿Qué hacen letreros con el nombre de Donald Trump en una campaña local cuando el expresidente no está en la boleta ? Kevin Merino Cabrera tiene su respaldo.

“Fue un honor recibir el apoyo del expresidente Donald Trump. Yo trabajé con él para su campaña, fui director de campana aquí en la Florida y como él me dijo por teléfono, tú luchaste por mí y yo lucho por ti”, dijo Merino.

En el distrito el presidente Trump ganó por más del 60%, las elecciones del 2020 y como hemos visto en las encuestas él tiene bastante apoyo.

Pero, además, dice reconocer que lo que importa es el apoyo de los residentes

“Y lo que las personas me dicen es que quieren nuevas caras. Están cansados de los políticos de carrera, y pienso que lo que hace falta es nuevas caras que traigan nuevas ideas”.

El Comisionado de Coral Gables Jorge Fors, no cree que el partidismo debe ser el mayor factor de su candidatura, debe ser la competencia de quien tiene la experiencia y el conocimiento del distrito 6.

“Sin duda yo soy republicano un contrincante mío es republicano y otro tambien, pero no debe ser un concurso de quien es más republicano”, dice Fors.

“En estos momentos lo que más me dicen los residentes es el costo de las viviendas en estos momentos”, dice.

La comisionada Rebbeca Sosa nos dice que entrevisto a los 4 candidatos antes de darle su apoyo a Jorge Fors.

“Yo quería un candidato que tuviera experiencia en gobierno. Jorge era el candidato que tenía toda esa experiencia ya era comisionado, es abogado hombre de familia y el ha trabajado conmigo en distintas cosas siendo comisionada porque yo también represento Coral Gables”.

Dariel Fernández es periodista de profesión y miembro del comité ejecutivo republicano, pero afirma que lo que importa es la comunidad

“Comencé en Radio Paz 830 a conocer los problemas en nuestra comunidad y me comencé a conectar con ellos y me gusta la política, no puedo decir que no, pero lo que más quiero es ayudar y poner mi granito de arena a este gran país de mi lo ha dado todo”.

El único candidato apoyado por el Partido Demócrata apunta con orgullo a su experiencia de vida.

Víctor Vásquez, por su parte, dice que “en términos de mi desarrollo profesional y personal yo tuve que aprender a caminar de nuevo porque tuve un accidente en la fuerza área que me costó parte de mi pierna izquierda a los 19 años, tuve que aprender a caminar de nuevo, yo soy una persona de fortaleza y de empuje y por eso yo soy la mejor persona para representar a nuestra gente”.

Dado que hay 4 candidatos en la boleta es muy probable que al final este escaño se decida con una segunda vuelta en noviembre.