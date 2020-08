Consulado venezolano en Miami reparte alimentos a familias necesitadas del sur de Florida

Desde horas tempranas de la mañana de este sábado llegaron los autos y las personas con niños a la repartición de alimentos que se desarrolló en el Goal Station Futbox, en la ciudad de Doral.

"Ya repartimos 300 mercados y el jueves vamos a repartir 1000 mercados para poder atender a una comunidad más grande", dijeron los organizadores del evento.

El COVID-19 para los venezolanos inmigrantes ha sido un gran reto. También para los familiares en Venezuela que a pesar del virus viven en medio de una crisis económica y política.

"La mayoría de mi familia que queda en Venezuela son personas mayores y te podrás imaginar lo pendiente que tenemos que estar de que no les haga falta nada, que traten de no salir de su casa, porque no estamos de manos atadas en caso tal de que ni Dios quiera les deje el virus", dijeron algunos venezolanos que hoy recibieron ayuda.

Venezuela ha reportado un total de 38 mil casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y 317 muertes.

"Nos hemos dado cuenta que o estás al lado del gobierno que tienen como un cargo en el gobierno para poder disponer de los pocas equipos que puedan existir en caso tal de que alguien está infectado, o te podrás imaginar una persona común como puede sobrellevar esta situación", advirtieron algunos.

"El próximo jueves 27 estaremos en el Doral Central Park asistiendo a los mercados a 1000 familias en alianza con la Florida y la ciudad del Doral", dijeron los organizadores de la cita.