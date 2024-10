“Construyó una hermosa vida en Florida”: lamentan muerte de padre de familia tras explosión de bote

Una familia está de luto por la pérdida de un padre de tres hijos que murió en la explosión de un bote en Dania Beach el viernes pasado, mientras las autoridades continúan su investigación sobre el incidente.

Benjamin "Benny" Berestovoy murió en la explosión del viernes por la tarde en el puerto deportivo Nautical Ventures, cerca de Ravenswood Road.

Según una publicación en GoFundMe, donde solicitan recursos para su familia, Berestovoy era un técnico marino calificado que trabajaba en el puerto deportivo y era originario de Paraguay. Deja tres hijos y una esposa.

Un dramático video muestra la escena momentos después de una explosión fatal en una marina de Dania Beach, cuando un bote de 50 pies que estaba siendo preparado para una exhibición estalló en llamas.

El incidente ocurrió el viernes alrededor de las 4:30 p.m. en la marina de Nautica Ventures, en el 4420 de Ravenswood Road.

El hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas. Trabajadores dijeron que todas las víctimas eran empleados de la marina.

"Construyó una hermosa vida aquí en Florida, tocando innumerables vidas con su calidez, dedicación y extraordinaria ética de trabajo", se lee en la recaudación de fondos. "Sus colegas en el puerto deportivo lo recuerdan no solo como un compañero de trabajo, sino como un verdadero amigo cuya experiencia y amabilidad hicieron que cada día fuera más brillante".

"Aquellos que conocieron a Benny hablan de su notable carácter: su integridad, su generosidad y su compromiso inquebrantable tanto con su familia como con su trabajo", se lee en GoFundMe. "Se acercó a la vida con genuina bondad y una mano amiga siempre extendida a los demás. Su repentina partida ha dejado un vacío inconmensurable en nuestros corazones y en nuestra comunidad". "

Trabajadores dijeron que el bote era nuevo y que lo estaban preparando para el Show Internacional de Botes de Fort Lauderdale la próxima semana. Aparentemente, Benjamín estaba poniendo combustible cuando ocurrió la explosión.

La explosión fue tan grande que algunas piezas del bote cayeron sobre un parque de casas móviles contiguo a la marina.

En un comunicado, el presidente ejecutivo de la marina, Roger Moore, dijo: "Nautical Ventures está cooperando plenamente con las autoridades en su investigación en curso sobre el trágico incidente del viernes por la noche. Durante este momento difícil, nuestros pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de los afectados".

El Jefe de Bomberos del Estado de Florida está investigando la causa de la explosión.