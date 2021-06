Consejos para ahorrar en viajes de verano

Luego de un año de encierros, este verano los estadounidenses buscan comenzar a viajar en familia y los precios de los boletos aéreos, habitaciones de hotel y alquiler de autos están subiendo. Es por eso que hablamos con varios expertos que monitorean los precios de la industria para que nos dieran consejos para encontrar los mejores precios.

Según una encuesta de Travelocity, los padres de familia son los primeros que están planeando escapadas de verano y lo que más buscan “son viajes cerca de la naturaleza, las montañas, las playas, los lagos por ejemplo”, dice Jorge Avalos, gerente de mercadeo de Travelocity.

Pero, de acuerdo con un análisis de Hopper, una aplicación que vigila precios de viajes para ayudarte a reservar las mejores tarifas, viajar dentro de los Estados Unidos en junio tal vez no sea la mejor opción. Adit Damodaran, economista de Hopper dice que están viendo las tarifas domesticas más altas en junio. Según un estudio de la empresa, los boletos aéreos subieron un 12 porciento desde abril y se espera que sigan subiendo a finales de junio hasta llegar a un promedio de 293 dólares ida y vuelta. Esos son precios similares a los del 2019 antes de la pandemia.

Según Hopper, las estadías en hoteles subieron un 11 porciento desde el principio del año y los alquileres de autos se han casi duplicado desde enero, costándonos casi 100 dólares por día. “Definitivamente estamos viendo los precios más altos en alquiler de autos en ciudades que no ofrecen un buen sistema de transporte público como Los Ángeles, Las Vegas, Orlando y Miami” dice Damodaran.

Si vas a viajar dentro de los Estados Unidos, los expertos recomiendan esperar para hacer tu reservación más tarde en el verano salvo que sea para el feriado del 4 de julio que está en alta demanda. También, busca lugares no tan concurridos. Hopper recomienda lugares como Jacksonville, Florida que tiene lindas playas, pero no está tan de moda o caro como Los Cayos de la Florida. También el parque nacional Shenandoah en Virginia, que no es tan popular como las grandes montañas o los parques en Utah. Travelocity sugiere la playa de Myrtle Beach en Carolina del sur y San Antonio Texas

En cuanto al extranjero, Pilar Valencia de Travel Zoo dice que destinos como México y el Caribe tienen un gran flujo de viajeros. “Por lo que no es posible que vayamos a encontrar muy buenas ofertas en este momento”, dice Valencia.

Pero viajes a países como Islandia, Croacia y Grecia que ya abrieron a extranjeros tienen buenas ofertas dice el economista de Hopper. “Si un país reabre, busca vuelos inmediatamente”, dice Damodaran, porque conseguirás los mejores precios en ese momento, ya que las aerolíneas podrán operar más vuelos.

Tanto Hopper, Travelocity y Google Travel te permiten fijar un presupuesto como filtro, cuando buscas una reservación y recomiendan ser flexibles con tus fechas para encontrar los mejores precios.

La encuesta de Travelocity también determinó que los viajeros siguen fijándose en las medidas de limpieza y protocolos de seguridad por COVID-19 al momento de hacer una reservación y estas paginas que mencionamos tienen filtros que te permiten ver eso. Es importante mencionar que algunas aerolíneas y hoteles ya están cobrando por cambiar o cancelar reservaciones así que fíjate en eso antes de pagar.