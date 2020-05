Consejos financieros durante la pandemia del Coronavirus

Alrededor del 90 por ciento de los estadounidenses recibieron un cheque de estímulo del gobierno, pero para muchos no será suficiente para superar esta crisis y todavía tendrán que priorizar qué facturas se pagan y cuáles no. Es por esto que Consumer Reports buscó maneras de cómo hacer que tu dinero te rinda más.

Manuela Martínez es una de los más de 30 millones de estadounidenses que han solicitado beneficios de desempleo en las últimas seis semanas.

“Lo que me cruzó por la mente cuando me enteré de que perdí mi trabajo fue: ¿cómo voy a poner comida en la mesa? ¿Cómo voy a sostener mi casa, la luz, la renta?”, dice Martínez.

Pero Manuela está tomando medidas que la pueden ayudar.

“A las tarjetas de crédito a donde he tenido que llamar para dejarles saber a ellos que ‘o no puedo pagar este mes porque he perdido mi trabajo.”

Es importante que sepas cuánto dinero ingresa a tu hogar y cuánto debes gastar.

Luz Plasencia, de Consumer Reports dice:

"Tendrás que concentrarte en lo esencial, como el alquiler o hipoteca, servicios públicos y facturas de farmacia”.

Para las personas que han sufrido dificultades financieras debido a la pandemia del coronavirus, muchos bancos están aplazando los pagos de tarjetas de crédito y eliminando las tarifas por un período de tiempo.

"Si obtienes una acomodación por dificultades económicas, asegúrate de que tus pagos se reporten como “pagado a tiempo” en tu informe de crédito, en lugar de atrasados, para que no afecte tu puntaje de crédito", dice Plasencia.

La ley CARES ofrece alivio de los pagos de la hipoteca, pero la aprobación de la ley no significa que simplemente puedes ignorar tus pagos hipotecarios.

“La ley no se aplica automáticamente: debes comunicarte con tu administrador. Y no dice cómo se te pedirá que pagues después”, dice Plasencia.

La ley se aplica sólo a las hipotecas respaldadas por el gobierno federal. Puedes averiguar si esta es una opción para ti hablando con tu banco hipotecario.

Consumer Reports dice que es importante comunicarte con tu acreedor y hacerle preguntas antes de que no puedas pagar tu cuenta. Eso te dará tiempo para considerar todas tus opciones.