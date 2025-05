Congresistas del sur de Florida lamentan decisión de la Corte Suprema sobre el TPS de venezolanos

Líderes del sur de Florida, entre congresistas republicanos y demócratas, además de autoridades locales, han reaccionado con pesar ante la decisión de la Corte Suprema de permitir que el presidente, Donald Trump, revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350,000 venezolanos.

"Estoy profundamente decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de poner fin abruptamente al TPS para más de 350,000 venezolanos", señaló la congresista cubano-americana, Maria Elvira Salazar.

"El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, también lidera el Tren de Aragua—una organización criminal transnacional. No podemos enviar a personas inocentes de regreso a las garras de un narco-terrorista", dijo en su cuenta de X.

"Por eso le pido a la Administración Trump que otorgue Salida Forzosa Diferida (DED) a los venezolanos y beneficiarios del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela). Debemos proteger a quienes huyen de las tiranías, no devolverlos a ellas", escribió la republicana Maria Elvira Salazar.

También se pronunció la representante demócrata por el Distrito 25 de Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien criticó la decisión del máximo tribunal del país. "La decisión de la Corte Suprema sobre el TPS es totalmente errónea. Permite a Trump deportar a personas sin antecedentes penales a una dictadura criminal", escribió en X.

“Los venezolanos beneficiarios del TPS huyeron del régimen de Maduro y reconstruyeron sus vidas en Estados Unidos. Esta atroz decisión permite a Trump deportar a personas no criminales a un dictador asesino”, dijo.

Venezuelan TPS holders fled the Maduro regime and built lives in America. This atrocious decision allows Trump to deport non-criminals back to a murderous dictator.



This fight is NOT over. We must pass my Venezuela TPS Act to keep our community safe. https://t.co/UfwHwh3foN