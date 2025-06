Congresista visita cárcel federal en Miami tras denuncias sobre condiciones de migrantes

El congresista federal Carlos Giménez visitó el centro de detención federal ubicado en el Downtown de Miami, donde también opera una unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de inspeccionar personalmente las condiciones en que se encuentran los migrantes allí detenidos.

La visita se produce tras la publicación de una investigación del Miami Herald, el pasado 7 de junio, que denunció condiciones severas dentro del centro. Según el reportaje, “los detenidos enfrentan infraestructura en deterioro, uso excesivo de la fuerza y falta de representación legal, hechos documentados en expedientes judiciales y entrevistas con más de una docena de migrantes, empleados federales y abogados.”

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Tras recorrer el lugar durante más de una hora y media, Giménez declaró a la prensa: “No he visto nada aquí que me indique de alguna manera que los estén tratando mal. No es un hotel,” afirmó el representante republicano por el Distrito 28 de Florida.

Sin embargo, este no es el único centro bajo escrutinio. Desde marzo, Telemundo 51 ha documentado múltiples denuncias sobre el centro de detención de Krome, también en el sur de Florida. El pasado 5 de junio, migrantes recluidos allí utilizaron sábanas para formar un mensaje de auxilio visible desde el aire.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La congresista Debbie Wasserman Schultz, demócrata por el Distrito 25 de Florida, visitó Krome en mayo y aseguró haber visto “entre 25 y 35 hombres en un espacio muy pequeño.”

Ante estas declaraciones, Giménez señaló que también planea visitar esa instalación. “Tengo que ir a Krome para ver con mis propios ojos lo que está sucediendo allí, porque vas a tener testimonios de migrantes diciendo que está ocurriendo esto o lo otro, pero vamos a ver si es verdad,” declaró.

La incertidumbre por la ejecución de la agenda migratoria de Trump se ha intensificado tras la reciente revocación de permisos humanitarios como los paroles y el TPS de venezolanos. Funcionarios republicanos como la legisladora estatal Ileana García y la congresista federal María Elvira Salazar también han expresado inquietudes al respecto.

Giménez indicó que la semana pasada sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que abordaron el impacto de estas políticas migratorias en la comunidad del sur de Florida.

“Hablamos con la secretaria. Le indicamos que tenemos problemas con lo que están haciendo con los cubanos, haitianos y venezolanos que viven en Miami-Dade. Estamos tomando paso por paso para llegar a un tipo de acuerdo para quienes residen en este condado,” concluyó el congresista y aseguró que considera visitar el Centro de Detención de Krome la próxima semana.