Conflicto entre alcaldes del sur de Florida por el manejo de la crisis sanitaria en la pandemia

En un día en que se reportan casi 3 mil casos nuevos de Covid-19 en el condado con el mayor número de casos en todo el estado, también se confirma que el alcalde Carlos Giménez y los alcaldes de las ciudades más importantes del condado no se comunican en medio de la crisis.

Francis Suárez, alcalde de Mami aseguró "el no me ha llamado, yo lo llamo a él hace tres semanas cuando empecé a decirle al público que estaba cambiando la información que estaba recibiendo. Él discrepó conmigo y desde ese momento no me ha llamado ... el alcalde del condado nunca ha tenido contacto con las otras ciudades grandes para explicar por qué está haciendo las cosas".

Durante la pandemia el alcalde ha expresado que tiene reuniones semanales con la junta directiva de la Liga de Ciudades que representa la mayoría de las 34 localidades del condado.

El alcalde Juan Carlos Bermúdez de Doral forma parte de esa junta y asegura "yo me enteré cuando vi a la prensa, desafortunadamente así fue como yo conocí de este cambio", en referencia a las nuevas normativas y restricciones del condado.

En víspera de que los restaurantes se vean obligados a cerrar sus comedores y solo servir mesas al aire libre si reúnen las condiciones, estos alcaldes apuntan a que no hay datos sobre el tipo de negocios que contribuyen a la propagación del virus.

"No nos dijeron 80% de los casos nuevos tienen restaurantes, o 50% que no hay restaurantes no tienen esas cifras estamos tratando de decidir esas cifras para tomar decisiones educadas", explica Suárez.

El alcalde de Hialeah cree qué hay que ser más estrictos en el cumplimiento de las normas establecidas. "Por qué esto no está ayudando a nadie esto va a destruir la economía local de este condado porque el 80% de estos negocios cuando cierren no van a poderte abrir de nuevo", advierte Hernández.

Y el alcalde de Doral señala que debería haber un plan más consistente. "Porque pedirle a negocios que abran, cierran y abran. Vamos a terminar en tres o cuatro meses en la situación con problemas mucho más severos".

El alcalde Gimenez afirmó ayer que es difícil trazar un plan ante una crisis sanitaria cambiante.