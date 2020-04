Conductores del transporte de Miami-Dade exigen mayor protección

La directora de transporte de Miami Dade dice que los conductores están contentos. Que esto se trata de falta de entendimiento entre los conductores y el sindicato.

Pero el sindicato de trabajadores del transporte retó a la directora de transportación de Miami Dade, Alice Bravo, mediante una protesta en medio de la crisis del coronavirus.

“Que venga que se monte en una de las rutas pesadas a ver si ella se siente cómoda con los recursos que nos han dado y las condiciones que tienen los conductores ahora”, dice Sonia Díaz, una transportista.

Y así lo hizo Bravo, quien se subió a un autobús y conversó con conductores.

“Les hemos brindado toda la ayuda. Estamos usando todos los recursos del condado para proveer protección a los conductores y pasajeros. Desde el primer mes de febrero hemos tenido máscaras, hand sanitizer y todo lo posible para los conductores”, dijo Bravo.

Con el hashtag “ride not die”, o “monta y no mueras” llamaron la atención sobre lo que consideran un grave peligro para sus vidas

Según Díaz no tienen acceso a las máscaras, aunque “lo hemos ordenado hace 4 semanas. No han llegado, no hay protecciones entre los pasajeros y los conductores”.

De acuerdo al sindicato, que demandó a Bravo a principio de este mes, la falta de medidas ayuda a propagar el virus, “La gente se monta, se baja, no se están desinfectando los vagones, van al trabajo, los consideramos trabajadores necesarios. Quizá le están pegando el virus a los colegas”, dicen.

“Todo lo que han pedido en la demanda se les ha dado hace varias semanas”, Dice Bravo.

El condado recordó que el servicio de autobuses se suspende a la medianoche, pero que tienen un acuerdo con Uber y Lyft para ofrecer viajes A las personas que cumplan los requisitos hasta las 5 de la mañana a una tarifa reducida.