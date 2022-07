Conductores con licencias suspendidas volverán a las calles

Cuando las personas pierden su licencia debido a multas que no puedan pagar, no tienen como ir al trabajo y pueden perderlo.

Por eso en conferencia de prensa se habló del progreso logrado para mejorar la vida de aquellos afectados, aquí en Miami Dade por esta situación.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Son más de 600 mil las suspensiones de licencias de conducir pendientes en el condado miami dade y no precisamente por conducir de forma peligrosa.

“La gran mayoría de las licencias suspendidas se deben a la falta de pago de una multa o porque no se presentaron en la corte”, dice la alcaldesa Levine Cava.

Una situación que afecta a la economía local y a las familias. Además del tema en conferencia de prensa este lunes, donde se habló sobre el progreso de un grupo de trabajo de suspensión de licencias de conducir aprobado por la Comisión de Miami Dade en octubre del 2020 y patrocinada por la comisionada Eileen Higgins para identificar soluciones de alto impacto.

“Hay cosas que está totalmente en el control del condado por ejemplo tenemos una lista de ideas de cambios que el estado pueden implementar tambien para mejorar la vida de nuestros residentes”, dice Higgins.

Alfredo “Freddy” Ramirez, director policial de Miami Dade, dice:

“Esto es para personas que no pueden pagar sus deudas y no tienen manera de pagar sus deudas, el problema que están manejando sin licencias y sin seguro, arrestándolo no va a arreglar el problema. Lo que queremos es crear un sistema para que ellos puedan pagar esas deudas y así puedan recuperar su licencia y su seguro”.

Según se informó en Miami Dade, de las 600 mil suspensiones de licencias pendientes. Solo 3 % fueron por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas ò conducir de manera peligrosa, más del 60 por ciento son multas no pagadas. Treinta por ciento por ausencia en corte.

“Estamos tomando medidas importantes para mejorar al sistema y ayudar a los conductores con licencias suspendidas por dinero”.

Cabe destacar que se informó de cambios administrativos y técnicos ya en marcha para ayudar a personas afectadas a recuperar sus licencias.

Por cierto, esta realidad afecta mayormente a residentes de bajos ingresos y personas de color.