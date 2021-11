Conductora de Uber es agredida brutalmente por un pasajero en Miami

Una empleada de Uber fue agredida brutalmente por un pasajero en el noroeste de Miami. El hombre la golpeó e intentó robarle el celular en un enfrentamiento que ha juzgar por las fotos dejó mal herida a la conductora hispana.

Un representante de Uber llamó a la empleada y le dijo que sienten lo sucedido. Hace siete meses, Sumey Martínez trabaja como conductora de Uber, pero esta mañana un hecho trágico cambió su vida luego que recibió una notificación para recoger a un pasajero en la 1ra Place y la calle 13, en el Overtown.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Tengo miedo, en el sentido por todo, no me siento segura y más con Uber ahora ya no lo hago más porque no me siento segura”, asegura Sumey Martínez tras ser agredida mientras conducía un Uber.

“Cuando se monta que yo deslizo para iniciar mi viaje, el veo que pone primer destino”, recuerda. Le preguntó al pasajero si iba a realizar dos paradas, el sujeto respondió que si.

“Entonces yo le digo que entre una parada y otra tenía que ser rápido, porque a veces los pasajeros hacen eso, de demorarse hasta 20 minutos” precisa la mujer que el pasajero furioso le dijo que cancelara el viaje.

“El se enojó y me escupe la cara y me cayó en el ojo” su saliva. Asustada se bajó del carro y le dijo que iba a llamar al 911. El individuo salió del vehículo, se le paró al frente y le puso al teléfono a una mujer.

“La mujer me empieza hablar en Inglés y yo estaba entre nerviosa además no hablo un inglés fluido, y más se enojó” el hombre. El pasajero intentó quitarle el teléfono, Sumey dice que lo lanzó dentro del carro.

“Cuando ya yo viro así que lo vuelvo a mirar, ya yo no vi ni cuando él me levantó la mano que me dió un puñetazo que mira como tengo todo esto me partió la boca por dentro por fuera me dieron cuatro puntos en el hospital", confiesa la mujer.

Aturdida se montó en su carro para alejarse del lugar y llamar a las autoridades. Oficiales de la policía de Miami respondieron a la escena y le dieron asistencia.