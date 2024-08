Conductora de Amazon arrestada tras atropellar a madre y bebé en Miami-Dade

Quedó captado en video el momento en el que una conductora de Amazon fue arrestada por abandonar la escena de un accidente que dejó a una madre y su bebé gravemente heridos.

Las imágenes, proporcionadas por el equipo legal que representa a la víctima, muestran el momento en que una madre, que caminaba junto a su bebé y su mascota, fue atropellada por una camioneta Hyundai. Este accidente ocurrió la mañana del 22 de agosto en la intersección de la séptima avenida y la calle 191 del noroeste de Miami-Dade.

Aunque las imágenes del impacto son demasiado fuertes para ser mostradas en su totalidad, se puede ver claramente el caos que siguió al accidente. La cámara de vigilancia captó al bebé llorando desconsoladamente mientras la conductora, vestida con un chaleco de Amazon, se acercaba, lo recogía y lo colocaba en su coche antes de huir de la escena sin prestar ayuda a la madre herida.

La conductora, identificada como Sarahí Naybeth Parra-Ovalles, de 45 años, fue arrestada el 24 de agosto y se presentó en corte ese mismo día. Parra-Ovalles enfrenta cargos por abandonar la escena de un accidente y causar lesiones corporales graves, delitos que conllevan serias consecuencias legales.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El reporte policial indica que tanto la madre como su bebé fueron trasladados de inmediato al hospital tras el accidente. La abogada Kathy Ortega, que representa a la víctima, detalló la gravedad de las lesiones sufridas: "Ella sufrió lesiones severas, incluyendo un derrame cerebral, y el bebé de tan solo cinco meses también resultó herido".

El caso ha desencadenado una investigación no solo sobre el accidente en sí, sino también sobre la responsabilidad de Amazon en la contratación y formación de sus conductores. Los abogados de la víctima están enfocados en buscar justicia no solo para su cliente, sino también en garantizar que un incidente como este no vuelva a ocurrir.

Kathy Ortega, abogada del caso, declaró: "Estamos buscando que Amazon se haga responsable por poner a esta conductora en las calles de nuestra comunidad". Por su parte, Judd Rosen, otro de los abogados involucrados en el caso, subrayó la necesidad de que las empresas de reparto, como Amazon, establezcan estándares mínimos de entrenamiento y contraten a conductores con experiencia para evitar tragedias similares.

Durante la audiencia en corte, se reveló que Parra-Ovalles ha vivido en Estados Unidos durante seis años y reside con su esposo e hijos. Su arresto se produjo después de que la policía la entrevistara y confirmara los detalles a través de testimonios de testigos.

En respuesta al incidente, un portavoz de Amazon emitió una declaración: "Este es un incidente terrible y nuestros pensamientos están con esta familia. Estamos investigando y apoyaremos a las autoridades mientras investigan. El conductor involucrado ya no realiza entregas en nombre de Amazon”.