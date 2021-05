Conductor pierde el control e impacta varios autos de un concesionario de Miramar

Un destrozo total dejó un conductor que se impactó contra varios autos de un concesionario de Miramar. En la escena quedaron regadas las piezas de varios autos que fueron fuertemente impactados por un hombre que terminó herido.

Con un evidente problema por resolver amanecieron este domingo dos negocios de ventas de autos en Miramar.

“Esto es una cosa que sucede frequentemente aquí. Carros a alta velocidad, problemas entre la gente una detrás de la otra, quizás manejando borrachos o drogados pierden el control del carro y sucede lo que estamos viendo ahora", advirtió Jorge Pérez, manager de un negocio de venta de autos del área.

Un auto convertible Mustang de color negro que iba a gran velocidad en dirección sur a lo largo de la State Road 7 y la calle 35 del suroeste en Miramar, se salió de la carretera e impactó varios vehículos de dos negocios de ventas de carros.

David Benishey, dueño de uno de los negocios afectados, dijo que “el carro estaba aquí, para mover este carro, es con mucha fuerza.”

“Por la parte derecha está torcido completo, ese carro es una pérdida total, más la rampa que está desbaratada que vale 7 u 8 mil dólares, la rampa nada más donde vale el carro”, precisa sobre los daños materiales que dejó el incidente.

Pérdidas económicas para estos concesionarios de automóviles que según el dueño de uno de ellos, en menos de 6 meses es el segundo accidente de este tipo en el área, lo cual también los afecta. “Con la compañía de seguros. Todo el mundo está asegurado, todo el mundo que tiene dealer de carros tiene que tener por ley una póliza bien alta”.

Tras el accidente, varias unidades policiales y el Departamento de Bomberos y Rescate de Miramar auxiliaron al conductor del Mustang quien fue trasladado, según algunos testigos, en malas condiciones a un hospital local. Por el momento, la policía de Miramar continúa investigando las causas del accidente.

"Y gracias a dios que pasó de noche, que no había clientes ahí, no había gente ahí o si no hubiera sido peor".

El dueño de uno de los dealers dijo que al conocer del accidente lo que más le preocupó fue el estado de salud del conductor del vehículo.