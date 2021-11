Conductor es impactado por una bala en la I-95

La víctima se estacionó al borde de la autopista y llamó al 911, diciéndoles que repentinamente tenía un fuerte dolor en el estómago. Este hombre no se había dado cuenta que el dolor era consecuencia del disparo que había recibido en el estómago. Ahora el sospechoso que disparó se encuentra en la cárcel del condado Martín

A las 6 de la mañana, aproximadamente, del pasado domingo, un hombre de 59 años se encontraba conduciendo en dirección norte por la I-95, en el condado Martin, cuando repentinamente fue impactado por una bala.

William Snyder, alguacil del condado Martin, dijo: “La víctima dijo que vio a un auto justo a su lado en el momento antes del disparo vio un resplandor en el vehículo mientras pasó”.

El hombre fue aerotransportado a St. Marys Medical Center donde está en condición estable.

“Lo que nos deja perplejos, y lo que es inexplicable, es que no hubo razón, no fue furia en la carretera. Estas cosas a veces suceden en casos de furia en la carretera no fue un problema doméstico”.

La policía señaló que la bala entró por la puerta del vehículo e impacto al hombre en la barriga. Las autoridades agregaron que al poco tiempo un oficial de policía de Riviera Beach, que estaba también viajando en dirección norte, se paró para ayudar al conductor de un vehículo que había chocado al borde de la autopista. Cuando el oficial bajó de su carro, vio al sospechoso saliendo de una parte boscosa con una pistola en la mano. Este le ordeñó soltar el arma y lo puso bajo custodia.

El sospechoso también tenía una herida auto infligida de bala en el brazo.

El alguacil agregó que al poco tiempo recibieron otra llamada de una persona en el condado Indian en River, cuyo carro también fue impactado por balas, pero nadie resultó herido. Las autoridades dijeron que el sospechoso, identificado como Fedukovich no estaba bajo el efecto ni de alcohol ni de narcóticos, aunque el motivo está bajo investigación

“El sospechoso le indicó al primer oficial que él le estaba disparando a alguien de la mafia, y luego cambió el relato y dijo que vio resplandores de disparos desde otro carro y le disparó de vuelta”, dijo la policía.

Ninguno de los otros conductores poseía armas.

Fedukovich enfrenta cargos por asalto con agravantes, y si las autoridades determinan que los disparos en los otros vehículos son de la misma arma, sus cargos seguramente van a aumentar.