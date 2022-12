Condón lleva al arresto de sospechoso de asesinato

El cuerpo de la víctima fue hallado justo en una acera en West Palm Beach, y según las autoridades recibió un disparo en el abdomen, tenía los pantalones bajos, y un condón sin usar fue encontrado cerca del cuerpo. Este condón fue pieza clave para dar con el sospechoso.

Juan Viera de 43 años de edad es el sospechoso, según las autoridades, de haberle quitado la vida con un disparo a otro hombre el pasado viernes 25 de noviembre en horas de la madrugada en la cuadra 1800 de Drexel Road en West Palm Beach.

Según el informe policial la víctima fue encontrada sin vida al borde de la calle y con los pantalones bajos. Un condón marca Magnum sin usar fue hallado también junto al cuerpo.

Tras la investigación, video de vigilancia de esta estación de gasolina cercana mostró a un hombre con barba, alrededor de la misma hora que ocurrió el disparo.

Los detectives encontraron el carro del hombre que quedó grabado en el vídeo en esta comunidad de casas móviles a menos de una milla de distancia.

Cuando los detectives revisaron la casa, encontraron un arma de fuego, y una camisa igual a la que tenía la persona del vídeo de vigilancia. También hallaron un preservativo usado al lado de la cama y una caja de tres condones marca Magnum en donde faltaba uno.

Según las autoridades el condón encontrado al lado de la víctima era el preservativo que faltaba de la caja hallada en la casa.

Luis Arias, vecino y amigo del sospechoso, dice: “No entiendo cuáles fueron los motivos, pero bueno sabrá dios qué pasaría con él y en su mente y le deseo lo mejor, pero bueno en esta vida todo se paga”.

Gilberto Valdez, quien conoce al sospechoso, dice:

“Sí, me sorprende si como no como no me va a sorprender porque él era una gente tranquila y trabajadora”.

La identidad de la víctima no fue revelada, solo señalaron que se trataba de un hombre de origen hondureño.

Juan Viera se presentó el miércoles ante un juez en la corte de fianza en donde enfrenta los cargos de homicidio premeditado en primer grado.

Juan Viera permanece en la cárcel del condado Palm Beach en donde el juez le ha negado la fianza. Su próxima aparición en corte está pautada para el 29 de diciembre.