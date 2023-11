Condenado a cadena perpetua el vigía del tiroteo masivo de 2021 en el salón de banquetes de El Mula

En un fallo que busca impartir justicia tras el horrendo tiroteo masivo que sacudió la ciudad en el 2021, Davonte Barnes, de 24 años, ha sido condenado a cadena perpetua por su rol como vigía de los pistoleros involucrados en la masacre que tuvo lugar fuera de un salón de banquetes en Miami-Dade, donde tres personas perdieron la vida y otras 21 resultaron heridas.

La sentencia de cadena perpetua fue emitida durante una audiencia llevada a cabo el pasado viernes, y es un claro mensaje de que la justicia no permitirá la impunidad en casos tan atroces como este. Barnes fue arrestado en septiembre de 2021, siendo el primero en caer bajo la lupa de la justicia. Sin embargo, dos semanas después, las autoridades detuvieron a Anthony Warneric Buckner, quien confesó ser uno de los pistoleros y proporcionó información sobre los demás involucrados.

No obstante, las declaraciones de Buckner fueron declaradas inadmisibles en un tribunal, ya que estas se obtuvieron después de que el acusado solicitara en repetidas ocasiones la presencia de un abogado. A pesar de que los cargos en su contra fueron retirados, los detectives utilizaron evidencia del tiroteo en El Mula para inculpar a Buckner en el asesinato de Chassidy Saunders, una niña de 6 años, ocurrido el 16 de enero de 2021.

El tiroteo fuera del salón de banquetes El Mula, en mayo de 2021, dejó a Barnes condenado en septiembre de ese año por tres cargos de asesinato en segundo grado y 20 cargos de intento de asesinato en segundo grado. Christopher Flanagan, el fiscal del caso, afirmó que esta sentencia ejemplar era justa y necesaria, dado que este incidente se convirtió en el tiroteo masivo más grande en la historia del condado de Miami-Dade.

En la audiencia del viernes, se permitió que los familiares de las víctimas se dirigieran a Barnes. Las emotivas palabras transmitieron el profundo dolor causado por el trágico evento. "Todos los días que me miro en el espejo, veo a mi hija en mí. Me parezco tanto a ella, a tal punto que su hijo se quiebra cuando me mira", expresó la madre de Shaniqua Peterson, una de las víctimas.

Otro padre, Clayton Dillard Sr., exclamó: "¿Qué te sucede, hombre? Pagarás por esto. Debes arder".

Barnes también tuvo la oportunidad de ofrecer una disculpa. "Mis disculpas a las familias, a las madres y los padres. Lamento sinceramente lo que sucedió con sus hijos", dijo.

Es relevante señalar que aunque Barnes no fue acusado de efectuar los disparos, la policía alega que él vigiló a la multitud y alertó a los tres pistoleros cuando identificó a sus objetivos, incluido un rapero local, entre las personas reunidas frente al club. El salón de banquetes estaba organizando una fiesta de estreno para el nuevo álbum de otro artista del rap.

Imágenes capturaron un Nissan Pathfinder robado estacionándose alrededor de la esquina del club, de donde emergieron tres pistoleros, abriendo fuego contra la acera. Un total de 99 casquillos de bala disparados desde nueve armas diferentes, incluyendo aquellas pertenecientes a posibles víctimas que respondieron al tiroteo, fueron recuperados en la escena del crimen.

Esta condena representa un paso fundamental en la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas y para la comunidad en su conjunto. Aunque nada podrá borrar el dolor y la pérdida sufridos en esa fatídica noche, se espera que este resultado sea el comienzo del proceso de curación tanto para las familias como para la comunidad. El mensaje es claro: no habrá impunidad en actos tan atroces y deplorables como este.