Condado Miami-Dade valora nuevo lugar para construir incinerador de basura

Un Urbanizador está proponiendo un intercambio de tierras para la planta de procesar basura pero parece que esta cuarta propuesta encontrará oposición.

Durante décadas el incinerador en Doral quemaba la mitad de la basura de Miami-Dade pero después del incendio de febrero de 2023 ha estado cerrada y el condado sigue bajo presión para elegir una nueva ubicacion y construir un reemplazo.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, explica "tenemos que decidir como vamos a disponer de nuestra basura y desafortunadamente tenemos mucha basura".

El gobierno condal ha estado estudiando tres opciones en el mismo sitio en Doral, en Medley y en lo que era el aeropuerto Opa Locka West cerca de Miramar.

"Estamos muy preocupados por el impacto en el ambiente natural y también en las personas que viven en la vecindad", comenta Levine-Cava, la alcaldesa del condado.

Ahora tienen una cuarta propuesta por parte del urbanizador Terra Developement. Se trata de 65 acres a las afueras cerca de Okeechobee Road y la Avenida 137.

El comisionado de Miami-Dade, Juan Carlos Bermúdez, afirma que la zona es lo suficientemente remota para construir el incinerador. "Y la palabra correcta no es incinerador es un waster to energy facility porque la basura se quema y se convierte en energía y se vende. Así que técnicamente no es algo que simplemente se quema. Lo más importante ahora es considerar este cuarto sitio".

La cudad de Miramar ya había expresado su firme oposición a la opción de Opa Loca West por la cercanía a su ciudad. Esta cuarta opción está a un poco menos de dos millas de la ciudad.

El alclade de Miramar, Wayne Messam, revela que "existe una sólida coalición de organizaciones ambientalistas, entre las (que se) incluye el Everglades, que apoyan a Miramar en contra de los dos sitios", quien señala que una milla no mejora el impacto al medioambiente.

El comisionado Juan Carlos Bermúdez apunta que en lo "referente al alcalde de Miramar déjame dejar claro que tiene más que ver con política y el futuro de su carera, más que otra cosa".

Mientras que el alcalde afirma que su preocupación es por el medioambiente y sus residentes. Al tiempo que promete llevar sus argumentos cuando el tema se discuta por la Comisión, el 17 de septiembre.