Concejal de Hialeah se postula para cargo en Miami Dade

En el panorama político de Miami-Dade, la contienda por los nuevos cargos constitucionales del condado ha cobrado un renovado impulso. Entre las posiciones que se decidirán en las próximas elecciones, destaca la de Tax Collector, un puesto que ha inspirado a un oficial electo de la ciudad de Hialeah a abandonar su escaño para unirse a la carrera a nivel condal.

Bryan Calvo, actual concejal de Hialeah, ha anunciado su candidatura para el cargo de Tax Collector del condado Miami-Dade. Rodeado de sus simpatizantes, Calvo expresó su deseo de obtener la confianza y el voto de los residentes del condado. "Como republicano, me postulo para recaudador de impuestos del condado Miami-Dade", declaró con determinación.

Al ser cuestionado sobre su decisión de dejar su puesto en Hialeah, donde se había convertido en una voz opositora a la administración local, Calvo explicó: "Hay que fajarse no solamente en Hialeah, pero esta es una gran oportunidad porque este es un escaño nuevo para poder abogar no solamente por los residentes de Miami-Dade, 2.5 millones de residentes que ya están al máximo".

El abogado de profesión dejó claro que una parte fundamental de su plataforma será oponerse al polémico bono de 2.5 mil millones de dólares propuesto por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava. "El presupuesto condal ha crecido casi 1 billón de dólares en los últimos dos años", argumentó Calvo, proponiendo una alternativa: "Que no haya ningún bono y que se use el dinero que ya está entrando adicional, que se use de una manera responsable".

La renuncia de Calvo a su puesto en el concejo de Hialeah es un requisito legal para calificar como candidato para la nueva posición, y dicha renuncia entrará en vigor en enero de 2025, momento en el que el concejo deberá nombrar a su reemplazo.

Jesús Tundidor, otro concejal de Hialeah, manifestó que Calvo ha sido un crítico acérrimo de los servicios de emergencia de la ciudad, específicamente del sistema 911. Sin embargo, el alcalde Esteban Bovo anunció que el Departamento de Bomberos, incluyendo el 911, ha obtenido una de las puntuaciones más altas en la historia para su recertificación por la Oficina de Servicios de Seguro. "Esto ya debe cerrar las conversaciones. La calificación del sistema 911 ha sido histórica en la ciudad de Hialeah", afirmó Bovo.

La contienda por el puesto de Tax Collector en Miami-Dade promete ser intensa, con candidatos dispuestos a abandonar sus cargos actuales para sumarse a la carrera. Esta nueva posición constitucional tendrá un impacto significativo en la gestión de impuestos, licencias y permisos en el condado, lo que ha generado un gran interés entre los aspirantes.

A medida que se acercan las elecciones, los residentes de Miami-Dade seguirán de cerca las propuestas y plataformas de los candidatos, buscando a quienes mejor puedan representar sus intereses y abordar los desafíos que enfrenta la comunidad.