Completan primera fase de proyecto de vivienda asequible en La Pequeña Habana

Las autoridades del condado Miami-Dade celebraron el jueves la finalización de la primera fase de un nuevo proyecto de vivienda asequible, que representa un verdadero alivio para quienes no tienen vivienda o están en busca de una más económica y en mejores condiciones.

El proyecto en La Pequeña Habana, que se va concretando por etapas, beneficiará a cerca de 2,400 familias. Son nuevos apartamentos del complejo conocido como River Parc, ubicado en el 1355 de la calle 7 del noroeste.

"Aquí tenemos 2,400 apartamentos nuevos, lindisimos, y una mezcla de personas de diferentes niveles de ingreso y también de edades", dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La comisionada Eileen Higgins asegura que quienes deseen presentar una solicitud para vivir en el complejo de apartamentos, pueden hacerlo contactando al Departamento de Vivienda Pública.

"Vamos a tener unidades para nuestras personas mayores, pero para familias también", dijo Higgins.

Herminia Leiva le agradeció al condado que la hayan tomando en cuenta para participar del programa.

"Nos están mejorando la vida, yo fui una de las primeras personas que me mudé aquí el 25 de mayo y la verdad cuando me vi aquí dentro me quedé fría", dijo.

Esta es sólo la primera fase del gran proyecto. Por ahora están disponibles las primeras 1,150 unidades pero la meta es entregar 2,400 en total.