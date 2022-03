Comparece en corte sospechoso de accidente mortal

Tashun Hardy fue arrestado en un hotel y se encuentra tras las rejas en TGK, enfrentando dos cargos, uno de asesinato y el otro de huir de la escena del accidente.

Hardy, de 24 años compareció en corte esta tarde acusado de huir de su responsabilidad tras un accidente vehicular donde un hombre perdió la vida.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Eddy Rodríguez, Portavoz de La Policía de Hialeah, dice:

“Estaba manejando por la vía del medio que es la que usan para doblar. Estaba manejando alta velocidad cuando chocó con el carro del señor”.

La víctima identificada como Fermín Zurita de 63 años, murió en la escena.

“El señor Hardy, abandonó el carro en la escena y huyó a pie. A través de la investigación logramos identificarlo y luego localizarlo en un hotel antes de poder salir huyendo del Estado”, dijo el detective que investiga el caso.

En la corte, el detective también le dijo a la jueza que el acusado no es residente de la Florida y recomendó que permanezca más tiempo detenido, mientras consiguen una orden para tomar muestras de ADN, a lo que el acusado respondió.

“No tengo algo que me conecte a la Florida, pero si tengo otras cosas, como una licencia médica que está en servicio y eso no me hace un peligro de escape”.

Hardy conducía un carro rentado por un amigo quien aportó información que ayudó a los detectives a localizarlo.