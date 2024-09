Comparece en corte hombre acusado de atropellar mortalmente a la madre de su hijo

Este lunes compareció en corte Edwin Amaya acusado de asesinato premeditado por atropellar mortalmente con su camioneta SUV a Brenda Hernández, de 29 años, la madre de su hijo de 2 años y ex pareja, todo tras una discusión a las afueras de su apartamento en Pompano Beach.

El sábado por la noche todo quedó captado en video de un celular. Según la investigación preliminar, hubo una disputa verbal entre la víctima y Amaya, por el hijo pequeño que compartían. En algún momento durante la discusión, Amaya caminó hacia su Ford F-250, hizo marcha atrás con el vehículo y luego lo puso en marcha intencionalmente golpeando a la mujer con la parte delantera de su camioneta Ford F-250.

Omar Munguia-Henrique, ex esposo de la víctima y quien también resultó herido en el incidente, relata: Él venía a quererse llevar al niño y ella le dijo que no porque andaba drogado, entonces se enojó y golpeó la truck, cuando íbamos a salir a cenar me agarró del cuello".

Munguía asegura que el acusado amenazó con matar a todos los que estaban con la mujer. "Dijo que iba a sacar un arma y que nos iba a matar a todos, se acercó, arrancó para atrás y luego embistió a Brenda."

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Amaya luego se estrelló contra autos estacionados mientras el otro hombre intentaba aferrarse al vehículo. Posteriormente, se cayó al suelo y Amaya huyó de la escena a pie. Poco tiempo después, los agentes localizaron a Amaya en la cuadra 700 de la South Dixie Highway y lo arrestaron.

La pequeña Brithany Munguia, hija de la víctima, cuenta: “Me quedé en negro cuando yo vi a mi mamá en el piso. El vino, le puso velocidad al carro y fue contra mi mamá”.

Vecinos y familiares de la víctima dicen que todo podría haberse tratado de un ataque de celos, pues aseguran que el acusado era celoso y posesivo con su ex pareja.

“El no quiso matar a mi mamá. Él quiso matar al amigo de mi mamá porque ellos andaban saliendo, conociéndose. El era una buen persona pero él quiso ir por ese hombre y fue cuando mató a mi mamá", relata Brithany Munguia, la hija de 10 años de la víctima.

Las dos víctimas fueron transportadas al hospital Broward Health North, donde la mujer fue declarada muerta a causa de sus heridas. El hombre que la acompañaba recibió tratamiento por lesiones que no ponían en peligro su vida.

“Mi mamá no era una mala persona. Mi mamá fue una buena persona”, revela Brithany Munguia, la hija de la víctima, quien junto a sus dos hermanos han quedado sin su madre y hoy intentan procesar la difícil pérdida.

“Esta familia está todavía en shock y pensamos que es una broma pero no lo es ... estamos en negro, llorando, en luto, mi mamá no fue una mala persona”, reitera la hija de 10 años de la víctima.

La familia está tratando de enviar sus restos a Honduras para el funeral mientras este trágico incidente continúa bajo investigación.

Por su parte, el acusado permanece en la cárcel principal del condado de Broward y enfrenta un cargo de asesinato premeditado.