Compañías de seguros cancelan seguros de casas por antigüedad de los techos

Algunas compañías de seguros están cancelando las pólizas para seguros de casas según la antigüedad que tengan sus techos. Es el más reciente reto que enfrentan los propietarios de la Florida para mantener sus hogares s asegurados entre altísimos costos.

Es algo que está tomando a muchos propietarios por sorpresa, sus techos pueden estar en buen estado, pero la compañía de seguros puede exigir que se reemplace o pierde la cobertura. Aparentemente es una medida para evitar los fraudes

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Dulce Suarez-Resnick, agente de seguros, dice: “y dependiendo también del material. Si el techo es mayor de 10 años y es de shingle tienes que reemplazarlo si es mayor de 20 años y es de tile, están pidiendo el reemplazo y esto viene por el fraude que está viniendo de las compañías de techos”.

Se trataría de compañías de techos que les ofrecen a los propietarios uno nuevo sin costo alguno.

“A roofing company entra hacer un trabajo para una casa y empiezan a darle la vuelta a la cuadra, a ver quién se deja usar para ponerle un reclamo a la compañía para un techo que una persona no tenía ningún problema”.

Esta agente experta en seguros de propiedad lo sabe de primera mano

“Me pasó a mí cuando vivieron hacer el trabajo de las tres casas a cruzar la calle, me vinieron a ver a mí y yo le cogí la tarjeta y toda la información y cuando terminaron de hacer la presentación, yo le dije, yo soy agente de seguro y trabajo con Citizens y se fueron”, dice.

Pero algunos legisladores en Tallahassee se preguntan por qué castigar a todos los dueños de casas

Annette Taddeo, Senadora Estatal (D), dice: “yo no tengo ningún problema en ir detrás de los que hacen eso, los techeros, y debería haber una regla o una ley para decir que eso no se puede hacer, y que si lo hacen van a perder su licencia, pero eso no es lo que estamos haciendo”.

Lo que en estos momentos se ha presentado en Tallahassee es un proyecto de ley por el que las aseguradoras solo cubriría el costo original del techo si ya tiene más de diez años.

“No cubren el reemplazo del techo si le cae un árbol encima o si viene una tormenta no tienen que cubrir el costo de reemplazo”, dice.

La Senadora Taddeo es miembro del comité se seguros y está en contra de este proyecto de ley, pero reconoce que tiene respaldo en el capitolio estatal.

“Desafortunadamente, si porque las compañías de seguros aquí en Tallahassee tienen muchísimo poder y muchos políticos responden a ese poder y no realmente al pueblo que deberían representar”.

El Proyecto de ley sobre la cobertura de techos se está debatiendo en esta sesión de la legislatura.