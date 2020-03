Compañía de Miami tiene sistema para prevenir el coronavirus

Ante el pánico que ha desatado en el mundo la ahora pandemia del coronavirus, una compañía en Miami dice tener una de las pocas herramientas que combate efectivamente el COVID 19

José de la Fe, de la compañía Amil Care Corporation dice que ellos tienen un “sistema de desinfección de alto nivel que se usa principalmente en los hospitales para descontaminar áreas críticas como salones de operaciones, áreas de cuidados intensivos”.

El Medisystem fue creado en Italia y patentado en Estados Unidos hace 5 años. Según dueños de la compañía, este producto logra una descontaminación del más del 90 ciento de los lugares donde se aplica”.

La máquina lleva un desinfectante compuesto de peróxido de hidrógeno al 12 por ciento. En Miami se usa en varios hospitales e instalaciones de salud, pero su uso se extiende a cualquier lugar donde haya una alta concentración de personas.

Para prevenir el coronavirus, las autoridades aconsejan lavarse las manos frecuentemente. En caso de no tener jabón, use desinfectante con al menos 60 por ciento de alcohol y solo si tiene síntomas, use máscaras tapabocas para evitar el contagio a otras personas.

La organización mundial de la salud dice que para prevenir el coronavirus no funciona ninguna vacuna contra la gripe, ni antibióticos, enjuagues nasales, secadores de manos de aire caliente, lámparas ultravioletas para desinfectar, rociar alcohol o sustancias con cloro en el cuerpo, comer ajo u otros remedios yerbales, untar el cuerpo con aceite de sésamos y fumarse un cigarrillo.