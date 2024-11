¿Cómo puedes evitar que un pirata cibernético te robe la identidad y el dinero? 

El COVID-19 dejó disfónico a un hombre que llamaremos Stephen, por eso susurra, pero dice que le gustaría gritar a los cuatro vientos su mensaje. No estamos usando su nombre verdadero ni su ubicación porque piratas cibernéticos lo atacaron en repetidas ocasiones, robándole la identidad y el dinero.

Asegura que estaba paranoico porque hackers primero se apoderaron de su correo electrónico, luego vaciaron su cuenta de viajero frecuente, sacaron dinero de su tarjeta de crédito y él no podía frenarlos.

El hombre cuenta que todo comenzó cuando su número de seguro social fue comprometido en una brecha de datos y usando esa información alguien pudo hacerse pasar por el en su banco y no había manera de probar su propia identidad.

Silka González, presidenta de la empresa de ciberseguridad ERMProtect, explica "llevo con este negocio 26 años y servimos 39 industrias mundial, y cada día vemos más y más brechas de seguridad".

González dice que hoy en día los consumidores tienen que tomar todas las medidas de precaución disponibles para resguardar su información como congelar sus reportes de crédito y no reutilizar contraseñas.

Dmitry Bestuzhev, investigador independiente de ciber amenazas advierte que "la mayoría de las personas en el mundo, aunque lo he escuchado 10.000 veces de que tiene una contraseña fuerte y diferente para cada sitio, para cada recurso en línea en la vida real, no lo hacen. No porque sean perezosos, si no la memoria no les da o no pueden memorizar tantas contraseñas".

Mucha gente no cambia las contraseñas predeterminadas dice David Henry, de la empresa de redes informáticas Netgear en San José California que recientemente encuestó a más de dos mil personas y encontró que el 67% de ellos utiliza la misma contraseña para varias cuentas ¿Y qué pasa cuando tu información es comprometida?

Rafael Pereyra, de Wallethub, dice que "lo primero que debes hacer es actualizar tus contraseñas de tanto correo elecotrónico como tus cuentas financieras, luego debes activar un servicio de autenticación de dos factores. Esto hará más difícil para los estafadores acceder sin autorización a tus cuentas".

Stephen dice que el tomó todas esas medidas, pero aun así lo atacaron así que ha comenzado a remover la información de el que está disponible en Internet hasta pidiéndole a su empleador que quite su foto de la página web de la compañía.

"La gente tiene que tener un poco más de prudencia con la información que comparte" apunta González, presidenta de la empresa de ciberseguridad ERMProtect.

Otras medidas que puedes tomar es pedirle a tu banco que requiera una contraseña verbal o número de identificación único o PIN para discutir tu cuenta con alguien por teléfono. También, toma en serio cualquier notificación que recibas diciendo que tus datos fueron comprometidos en una brecha y acepta los servicios gratuitos que te ofrecen en esas instancias como monitoreo de crédito o protección contra robo de identidad.

La presidenta del centro de recursos sobre robo de identidad o ITRC piensa que las personas ya están fatigadas con estas notificaciones y eso ha creado cierta apatía, pero exhorta a todos a tomarlas en serio.

Una de las maneras en las que estos piratas cibernéticos logran robarse tu información es penetrando los servidores de empresas u organizaciones que tienen tus datos.