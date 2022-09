Cómo proteger su información personal en TikTok

Un cambio en la configuración de privacidad en TikTok posibilita que los usuarios pueden estar en riesgo de que su información personal esté expuesta a todo el mundo.

Si usted es nuevo en TikTok o lleva años mirando cada video de la red social debería pensar en ajustar la configuración de privacidad determinada debido a los últimos cambios de la red social.

Que empieza con quién puede ver tu perfil.

Thomas Germain, de informes al consumidor dice:

“Configurar toda su cuenta de tiktok en privado es una excelente manera de obtener un poco más de control sobre quién puede ver las cosas en su perfil”.

TikTok es una empresa de medios sociales, gana su dinero a través de la publicidad, al igual que Twitter, Facebook e Instagram.

La Ponce beibi influencer cubana dice:“creo que la plataforma ha hecho cambios a través de los años pero siempre ha sido para mantener la privacidad”

Para asegurarse de que la aplicación no tenga acceso a sus contactos o amigos de Facebook, desactive estas configuraciones.

Y, justo por encima de ese ajuste, puede decirle a TikTok que no sugiera su cuenta a sus contactos, amigos de Facebook y otros, es decir, si no está interesado en tener seguidores en la plataforma.

TikTok y otras empresas utilizan más que sólo información sobre sus amigos y familiares para sus campañas de publicidad específicas.

“Podrás que no te das cuenta, pero TikTok tiene un código distribuido por todo internet en sitios web y aplicaciones para recopilar datos sobre las cosas que haces cuando no estás en TikTok. Ahora no hay nada que pueda hacer para detener eso por completo, pero puede utilizar una configuración para controlar si TikTok puede utilizar esos datos para anuncios dirigidos. Y esa es una buena idea para proteger su privacidad.”

Tenga en cuenta todas estas observaciones para que siga disfrutando de la red social sin ningún tipo de inconveniente.