¿Cómo prevenir la pérdida ósea?

Se calcula que a nivel mundial más de 200 millones de personas padecen osteoporosis, que es cuando los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos. Cuando esto ocurre, una caída o incluso esfuerzos leves como agacharse pueden causar una fractura.

Según cifras recientes de la Fundación Internacional de Osteoporosis, una de cada 3 mujeres mayores de 50 años y uno de cada 5 hombres experimentarán fracturas debido a la osteoporosis en su vida. Cuando uno pierde masa ósea usualmente comienza a tenerle miedo a estas fracturas y limita sus movimientos.

Es el caso de Ofelia que dijo: "Estoy muy mal de mis huesos y no puedo caminar. Solo muchas medicinas y no mejoro. Tengo 71 años".

La doctora Ana Negrón, especialista en medicina de familia, dice que “los huesos no son realmente el problema, cuando no se puede caminar, son los músculos. Así que para músculos fuertes lo que se necesita es una alimentación excelente. Y una alimentación excelente que no de inflamación. Una alimentación que de todos los nutrientes que necesita. Y un programa de ejercicios porque los músculos no se hacen solos. Los músculos se hacen cuando uno los ejercita”.

Para prevenir la osteoporosis, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan, evitar medicamentos que pueden debilitar los huesos, comer una dieta que incluya cantidades adecuadas de calcio y vitamina D, hacer ejercicios con resistencia o pesas regularmente y no fumar ni beber alcohol. Recuerda siempre consultar con tu médico antes de comenzar una rutina de ejercicios.