Cómo podría impactarte el cierre de la oficina de protección financiera del consumidor

El futuro de otra agencia gubernamental es incierto. Esta semana, se les dijo a los empleados de la oficina de protección financiera del consumidor (CFPB , por sus siglas en inglés) que no se presentaran a trabajar.

El CFPB se creó después de la crisis financiera del 2008, para evitar que los bancos y otras empresas financieras exploten a los estadounidenses.

Carla Sánchez-Adams, abogada de la organización sin fines de lucro National Consumer Law Center (NCLC), dice que “la gravedad de este ataque a la CFPB no se puede exagerar. Las empresas financieras han demostrado una y otra vez que no se pueden vigilarse a sí mismas”.

Esta semana, el director interino de la oficina, Russell Vought, envió a los empleados un correo electrónico diciéndoles que “dejen de realizar cualquier tarea de trabajo”.

En la plataforma X también dijo: “El saldo actual de la Oficina de $711,6 millones es de hecho excesivo en el entorno fiscal actual. Este grifo, que durante mucho tiempo contribuyó a la falta de rendición de cuentas de la CFPB, ahora está siendo cerrado”.

“La administración está tratando de cerrar una agencia creada por el Congreso para solucionar los problemas que causaron que más de 8 millones de personas perdieran sus empleos, y casi 4 millones de familias perdieron sus hogares durante la gran recesión”, explica Carla Sanchez-Adamas.

La abogada de la organización sin fines de lucro National Consumer Law Center que representa los intereses de los consumidores de bajos recursos dice que, si llegan a cerrar el CFPB, los consumidores pagarán caro ya que la función de la agencia es crear y hacer cumplir reglas federales que protegen el bolsillo de los estadounidenses.

Por ejemplo, cuando la agencia descubre que una empresa ha violado una ley del consumidor, pueden exigirle que tome medidas emitiendo un reembolso o pagando una multa civil. En total, la agencia dice que ha recuperado $21 mil millones para los consumidores, de los cuales al menos $245 millones fueron en la Florida.

La abogada asegura que esta entidad “vigila por nuestros mejores intereses y que nos protege contra bancos, prestamistas, compañías y agencias de informes créditos injustos, engañosos y abusivos”.

Algunas de las recientes normas creadas por la CFPB incluyen:

-una que prohíbe el uso de la deuda médica en los informes de crédito – lo que quitaría miles de millones de dólares en facturas médicas de estos informes.

-otra que impide que los corredores de datos vendan tu información personal.

-y una norma que le fija límites a los cargos de tarjetas de crédito.

Pero no todos están impresionados. En el último mes han aumentado los llamados para cerrar el CFPB. En enero, el senador Ted Cruz presentó una ley para quitarle el financiamiento tildándola de “una agencia burocrática no elegida y que no rinde cuentas” diciendo que la agencia “impuso regulaciones onerosas y dañinas a las empresas, bancos y cooperativas de crédito estadounidenses”. Y que “promulgar esta legislación ahorraría a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares”.

Según el NCLC, al estar en limbo el futuro del CFPB también corren peligro las demandas que la agencia ha presentado en contra de varios bancos recientemente por presunto fraude y publicidad engañosa. Agregan que la administración actual necesita la aprobación del Congreso para desmantelar la agencia, pero en este momento, la persona que tienen a cargo sencillamente dejo de pedir dinero para su presupuesto.