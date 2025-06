¿Cómo podemos saber si una inversión en línea es segura?

El crimen cibernético va en aumento. En su más reciente informe, el FBI reporta pérdidas récord de más de 16 mil millones de dólares en el 2024, con estafas de criptomonedas como las más costosas, especialmente para adultos mayores.

Un informe del FBI apunta que se recibieron más de 850 mil denuncias de delitos cibernéticos. Las más comunes: suplantación de identidad, extorsión y filtración de datos personales.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Pero lo más alarmante son las estafas de inversión, especialmente en criptomonedas, que causaron pérdidas de más de $9 billones de dólares. California, Texas y Florida lideran en número de casos, y las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas.

Israel Reyes, experto en ciberseguridad, aconseja a la audiencia a que "no invirtamos en cosas que no sabemos cómo funcionan porque cuando nosotros vamos y depositamos nuestro dinero en un banco, es una persona real, una persona física, un lugar físico en el banco que nos recibe, quien toma el dinero y que nos da un documentos, pero cuando ustedes hacen operaciones de ese tipo en plataformas virtuales como de criptomoneda ustedes no saben en donde está esa persona, ni siquiera sabe si existe o no existe como institución bancaria".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Un llamado claro a la precaución. Si te manejas en el mundo de la criptomoneda, recomiendan usar solo plataformas y monedas establecidas y si has sido víctima de un crimen en línea, puedes denunciarlo través de la página www.ic3.gov del FBI.