Planea tus vacaciones de último minuto usando inteligencia artificial

Si estás planeando un viaje y no sabes a donde quieres ir tal vez tus aparatos electrónicos te puedan dar una ayudita. Y es que la inteligencia artificial (IA) sirve como herramienta para reservarlo todo, desde hoteles, aviones, y hasta actividades; te puede decir cuál sería un buen destino, de acuerdo a tus gustos.

Cuando se acercaban las vacaciones de primavera, Yolanda Alvarado sabía que quería viajar pero no tenía idea a dónde por lo que buscó ayuda en la tecnología a su alcance y usó Chat GPT.

La estudiante cuenta que le preguntó: "Cuál es un viaje que personas normalmente no van para el viaje de Spring Break y porque no quería un lugar que esté como bien ocupado".

Según Yolanda, lo utiliza desde hace un año para buscar ideas de lugares y actividades por lo que cree, el IA, reconoce sus gustos. Además, le pidió sugerencias de destinos seguros para viajeras solas como es su caso y que fueran lugares únicos.

"Qué es un lugar wow, que es un lugar como que solo pasa una vez en tu tiempo, en tu vida. Y escogí Chile", recuerda que "es bueno preguntarle preguntas bien específicas para qué te puede ayudar como tú necesites".

El sistema de inteligencia artificial le organizó y le ayuó a encontrar vuelos, hoteles, y organizó itinerarios para aprovechar al máximo su estancia de una semana, que incluye una visita al desierto de Atacama.

"Estoy bien emocionada", comenta. "Saber que yo sola puedo planear un viaje así, yo sola de 8 días.. Literalmente lo planeé en una computadora que me ayudó, no puedo creer eso".

Existen una gran cantidad de opciones de herramientas IA para planear viajes como Chat GPT o Google Gemini.

Si optas por organizar su viaje de esta forma toma en cuenta las siguientes recomendaciones: Asegúrate de verificar la información, ya que podrían ser datos sin actualizar, sobre todo precios y horarios algunas aplicaciones de AI, no tienen información sobre cancelaciones o cambios de última hora que suceden, siempre verifica con tu aerolínea y hotel. AI podría incluir demasiadas actividades en tu itinerario y no tener el toque personal que te entrega un agente de viajes en persona y recuerda no incluir información delicada como tu tarjeta de crédito cuando estás conversando con un asistente virtual.

Un asistente virtual o 'chat box' como se le conoce en inglés, es esa ventana automática que suele aparecer cuando buscamos información en algunos sitios. Si piensas utilizar tu tarjeta de crédito para hacer una reservación, recomiendan tener cuidado y solo utilizar esa información directamente con el hotel o aerolínea de tu preferencia para evitar estafas.