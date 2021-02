El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Leche de Florida. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Orlando. Haz clic aquí para conocer más sobre Leche de Florida.

Visita la sección de lácteos en tu supermercado favorito y notarás que hay más opciones de leche que nunca. Con tantas alternativas, no sorprende que para muchos el momento de elegir la leche adecuada para ellos y sus familias se ha vuelto un dilema.

Entonces, ¿cómo tomas una decisión informada y eliges lo mejor para ti y tus seres queridos? A continuación, algunos factores a tener en cuenta la próxima vez que vaya sal supermercado:

Lee la etiqueta nutricional

La leche de vaca real tiene tres ingredientes simples: leches, vitamina D y vitamina A. Compáralo con los imitadores de leche, como aquellos en base de plantas o nueces. A menudo tienen largas listas de ingredientes añadidos que incluyen sal, azúcar, agentes espesantes y otros ingredientes diseñados para imitar el sabor y textura de la leche de vaca. Los imitadores de leche están fortificados y diseñados para intentar igualar el perfil nutricional de la leche de vaca. Y, además, suelen ser más caras.

Ten en cuenta que los imitadores de leche no son técnicamente leche y no son un equivalente nutricional natural de la leche de vaca. Mientras tanto, todas las variedades de leche de vaca—incluida la blanca, con sabor, sin lactosa y orgánica— contiene nueve nutrientes esenciales claves para el crecimiento y el desarrollo.

Aumenta tu inmunidad con vitamina D

A medida que la pandemia continua y entramos a la temporada de resfriados y gripe, muchos recurren a alimentos que sirvan como suplementos, ayudando a estimular el sistema inmunológico y contribuir a una mayor sensación de bienestar general. Sin embargo, muchos estadounidenses no están obteniendo suficiente vitamina D y las deficiencias de esta vitamina se asocian con el empeoramiento de enfermedades autoinmunes. Afortunadamente, la leche de vaca es asequible y accesible y es una excelente solución. Un vaso de leche contiene suficiente vitamina D para cubrir el 20 por ciento de la cantidad diaria recomendada.

No todas las proteínas son iguales

Cuando se trata de satisfacer las necesidades diarias de proteínas de tu familia, no todos los alimentos son iguales. La mayoría de los imitadores de leche de origen vegetal no contienen proteínas naturales, pero se agregan junto con muchos otros ingredientes. Los productos lácteos como la leche, por otro lado, son una fuente de proteínas de alta calidad pues contienen aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo. Beber un vaso de leche proporciona 8 gramos de proteína de alta calidad. En comparación, necesitarías comer aproximadamente 10 tazas de espinaca para obtener la misma cantidad de proteína. La proteína le da a nuestro cuerpo un impulso de energía y saciedad que nos ayuda a sentirnos llenos por más tiempo. Es por eso por lo que el desayuno es el mejor momento para consumir proteínas, y los expertos recomiendan que los adultos consuman entre 25 y 35 gramos de proteína al empezar el día.

Nutrición sostenible

Al decidir qué comprar y comer, muchos estadounidenses consideran cómo los alimentos sostenibles y prácticas agrícolas impactan el medio ambiente. Gracias a prácticas y procesos innovadores, los productores de leche protegen el medio ambiente y producen leche, queso y otros productos lácteos de manera sostenible. De hecho, en comparación con hace 75 años, la producción de un galón de leche requiere 65 por ciento menos de agua, 90 por ciento menos de tierra y 76 por ciento menos de estiércol. Esto significa que la huella de carbono se ha reducido en un 63 por ciento. Para 2050, la industria láctea se ha comprometido a ser neutra en carbono o mejor.

¿Qué pasa con la intolerancia a la lactosa?

La intolerancia a la lactosa a menudo se caracteriza erróneamente como una alergia que requiere evitar por completo los lácteos. Sin embargo, la intolerancia a la lactosa es la incapacidad del cuerpo para digerir la lactosa, un azúcar natural que se encuentra principalmente en los productos lácteos. Hay dos factores importantes a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión informada sobre la intolerancia a la lactosa. Primero, es importante no auto-diagnosticarse. Si crees que tienes una insensibilidad a la lactosa, lo mejor es obtener un diagnóstico médico. En segundo lugar, si eres intolerante a la lactosa, no significa que debas evitar los lácteos por completo. Por ejemplo, hay marcas que ofrecen leche sin lactosa al igual que otros productos lácteos. Algunos piensan que los productos lácteos sin lactosa saben igual que las variedades tradicionales, mientras que otros dicen que son un poco más dulces. Este dulzor adicional es el resultado del proceso de neutralización de la lactosa. Las investigaciones muestran que la mayoría de personas prefieren la leche sin lactosa frente a las alternativas no lácteas. Además, la leche sin lactosa tiene el mismo valor nutricional que las variedades tradicionales, y con ella también puedes preparar todas tus recetas favoritas.

La leche y dietas vegetarianas

Si te estás inclinando a probar una dieta sin carnes, recuerda que muchas fuentes de proteínas de origen vegetal pueden estar incompletas. Eso significa que no tienen la misma combinación de aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para estar sano y fuerte. La leche te ayuda al brindarte proteínas, calcio y vitamina D naturales y de alta calidad. Por ejemplo, necesitarías comer 21 tazas de brócoli crudo para obtener la misma cantidad de calcio que la leche te brinda en solo tres vasos.

Cómo saber si estoy comprando local

Apoya a un productor de leche local. Hay una manera fácil de saber si tu galón de leche fue producido en Florida: busca una serie de números (el código de la planta) cerca de la fecha de caducidad y, si comienza con un 12, proviene de una granja lechera de Florida. Casi todas las granjas lecheras de Florida pertenecen y son operadas por agricultores de segunda y tercera generación que se enorgullecen de producir una leche rica en nutrientes que disfrutamos, así como de cuidar a sus vacas y el medio ambiente.

Las granjas lecheras de Florida se han mantenido fieles a sus valores y se han comprometido a producir leche sana y de calidad. Haz clic aquí para conocer más sobre su trabajo y su compromiso con tu comunidad.