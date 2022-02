Comité del senado votará sobre la prohibición del aborto de 15 semanas

Uno de los proyectos de Ley de la Florida más polémicos de esta sesión legislativa está a un paso más cerca de convertirse en ley. Se trata de la propuesta republicana que haría ilegal los abortos después de las 15 semanas de gestación con muy pocas excepciones. Ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y esta tarde se debate por un Comité del Senado.

Durante la audiencia del comité algunos senadores demócratas intentaron presentar enmiendas que fueron derrotadas, incluyendo una que ofrecería excepciones para víctimas de crímenes sexuales.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“A la edad de 5 años cuando estaba aprendiendo a amarrarme los zapatos fui violada por primera vez, me robaron mi niñez y mi inocencia mientras me violaron durante los próximos 8 años”, declaró Catherine Thompson, víctima de violación ante un comité del , que dijo conocer de un caso reciente de una niña de 11 años que también fue violada y no lo supo hasta las 16 semanas de gestación.

“Para las Victimas de incesto, violación y tráfico humano este proyecto de ley es un castigo muy cruel, dijo Thompson.

El senador demócrata Robert Powell presentó la enmienda para que el proyecto de ley incluyera estas excepciones

“Esta enmienda es humanitaria, compasiva y justa para aquellos que han sufrido un trauma tremendo dijo. De asalto sexual y tienen que tomar la decisión de interrumpir un embarazo que es el resultado directo de ese trauma”, dijo Powell.

Pero después de un breve debate, la enmienda fue derrotada por la mayoria Republicana.

Ana María Rodríguez, senadora estatal (R), dice:

“Yo creo que si alguien va a tomar una decisión sobre un aborto sea por cualquier motivo debería tomar esta decisión durante las primeras 15 semanas del embarazo”.

Durante el debate algunos demócratas apuntaron a la libertad personal ,que se ha convertido tan importante para la agenda Republicana, y sin embargo, en este caso, optan por introducir más restricciones

Manny Diaz Junior, senador estatal (R), dice:

“Cuando se habla de libertad, parte de la libertad es proteger la vida y esto es una situación donde se protege la vida, mucha discusión de cuándo comienza la vida, pero se está dando 4 meses para que la mujer haga la decisión, así que no se está tomado ninguna libertad”.

Al ser aprobado por este comité, se espera que el proyecto de ley llegue al pleno del senado para un debata y votación final la próxima semana.