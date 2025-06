Comisionados de Miami votan para trasladar elecciones a años pares, a pesar de advertencia del Fiscal General

Los comisionados de Miami aprobaron una controvertida moción para trasladar las elecciones municipales a años pares, a pesar de la advertencia del Fiscal General de Florida.

En una segunda y última votación, este jueves los comisionados votaron a favor de posponer las elecciones de este año hasta noviembre de 2026.

La moción fue aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra, con los comisionados Joe Carollo y Miguel Ángel Gabela votando en contra. Mientras que Damián Pardo, Ralph Rosado y Christine King lo hicieron a favor.

Antes de la votación, el abogado de la ciudad explicó que -según su opinión- la decisión no viola las leyes municipales, condadales o estatales; y apuntó que numerosas otras ciudades han hecho exactamente lo mismo.

A principios de este mes, los comisionados votaron para trasladar las elecciones municipales a años pares para que coincidieran con las contiendas presidenciales o de gobernador, e imponer límites vitalicios a los mandatos.

Los partidarios insisten en que la medida aumentaría la participación electoral, mientras que los críticos la califican de apropiación de poder, argumentando que otorgaría a funcionarios con mandatos limitados, como Carollo y el alcalde de Miami, Francis Suárez, un año adicional en el cargo.

El miércoles, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió a los comisionados: “El estado no tolerará tal desviación inconstitucional. Deben detener de inmediato el proceso de promulgación de la ordenanza para cambiar la fecha de las elecciones municipales y los mandatos de los funcionarios electos”.

”Los ciudadanos de Miami merecen y tienen derecho a tomar directamente esta decisión. Hogar de miles de cubanoamericanos patriotas que conocen mejor que la mayoría los regímenes que retrasan displicentemente las elecciones y prolongan sus mandatos en el poder”, declaró Uthmeier.

El abogado de la ciudad, George Wysong, le envió otra carta con sus argumentos legales en donde respondió: “Las personas razonables pueden discrepar en la interpretación de las leyes. Esa es una de las razones por las que tenemos un poder judicial independiente que dirime los casos o controversias. Esta importante característica de nuestra democracia representativa … nos distingue de regímenes tiránicos, como el mencionado en la carta”.

Gabela solicitó la orientación del fiscal general, específicamente sobre la posibilidad de que los funcionarios electos cumplan un año más en el cargo.

“El votante no votó por eso y, a fin de cuentas, simplemente no se ve bien”, declaró Gabela. “Creo que el votante es quien tiene la última palabra sobre esto, el electorado, y creo que debería ser su decisión, y no tengo ningún problema si quieren someter esto a referéndum”.

Pero algunos cadidatos que están haciendo campaña para noviembre dicen que acudirán a las cortes.

"Para parar ese voto en las cortes hemos hablado con los abogados y sabemos que tenemos los requisitos", apuntó Denise Gálvez-Turros, candidata para la comisión de Miami.