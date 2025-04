Comisionado de Miami, Manolo Reyes, muere a los 80 años

El comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes falleció este viernes, según un comunicado de la familia publicado en las redes sociales.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del Comisionado de la Ciudad de Miami por el Distrito 4, Manolo Reyes”, se lee en su cuenta de Instagram.

Reyes, quien venía enfrentados problemas de salud en los últimos años, incluida la lucha contra el cáncer, estaba hospitalizado. En un comunicado el pasado lunes, la familia de Reyes dijo: "En las últimas 24 horas, la salud del comisionado se ha deteriorado y actualmente está hospitalizado. Pedimos oraciones y privacidad en este momento, y expresamos nuestro más profundo agradecimiento a los profesionales médicos que supervisan su atención".

El alcalde de Miami, Francis Suárez lamentó el fallecimiento y publicó en sus redes sociales un mensaje a la familia.

"Recordando al Comisionado Manolo Reyes: un hombre de familia dedicado, un defensor audaz y un verdadero luchador. Su calidez, alegría y dedicación inquebrantable a nuestra comunidad jamás serán olvidadas. Descansa en paz, Manolo. Te extrañaremos profundamente", publicó en su cuenta de X.

