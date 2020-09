Comisionada de Sweetwater Sophia Lacayo se declara culpable de perjurio

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, y el agente especial a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Troy Walker, anunciaron que la excomisionada de Sweetwater, Sophia Lacayo, se declaró culpable de perjurio, por haber mentido en la declaración del lugar donde residía al momento de su postulación.

Lacayo fue elegida en mayo de 2019. Sin embargo, en realidad no residía dentro de los límites de la ciudad, un requisito para postularse para un cargo. En su Declaración Jurada de Residencia presentada, Lacayo juró oficialmente que vivía en 11132 SW 7th Street cuando en realidad residía en una dirección en una zona no incorporada de Miami-Dade. El propietario de la dirección en SW 7th street también verificó que Lacayo no residía en la propiedad.

“Jurar deliberadamente información falsa para postularse para un puesto en la Comisión de la Ciudad, como ocurrió aquí, es un engaño a los votantes que creían en el candidato”, dijo la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle. "Una acción tan deliberada nunca puede tener un buen resultado para una ciudad".

Sophia Lacayo se declaró culpable del cargo de perjurio cuando no estaba en un procedmiento oficial, un delito menor de primer grado, y fue sentenciada a un año de libertad condicional en el Tribunal del Condado a través del Programa de Defensores.

De acuerdo con la oficina de la fiscal Fernández Rundle, como parte de su declaración de culpabilidad, Lacayo renunció este lunes a la Comisión de la Ciudad de Sweetwater y tiene prohibido postularse para un cargo público durante el período de su libertad condicional. No habrá terminación anticipada de la libertad condicional. Además, tomará un curso de ética con la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade y pagará varias tarifas de recuperación de costos de investigación.