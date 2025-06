Comisión de Miami aprueba proyecto de colaboración con ICE

Este martes la Comisión de Miami aprobó un acuerdo con el Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que permite a los oficiales de policía locales realizar funciones limitadas en asuntos de inmigración.

El programa federal conocido como 287(G) permitirá que los oficiales interroguen, arresten y detengan a personas sospechosas de violar la ley de inmigración.

Los comisionados Joe Carollo, Miguel Ángel Gabela y Ralph "Rafael" Rosado votaron a favor del acuerdo, pero los comisionados Christine King y Damián Pardo votaron en contra.

"El clima que propone esta legislación es tóxico para la ciudad de Miami, porque el clima que estamos viendo es de miedo, represión y hostilidad", dijo Pardo.

El jefe de la policía de Miami, Manny Morales, explicó que el acuerdo solo permitirá a un grupo reducido de oficiales recibir entrenamiento migratorio, sin que esto implique persecución activa de indocumentados.

“Solo intervendrán si trabajan directamente con ICE en tareas específicas”, aclaró Morales, quien propone capacitar a tres agentes de policía, uno por cada distrito policial de la ciudad.

Este tipo de acuerdo ya ha sido adoptado por otras ciudades del sur de la Florida como Doral, Coral Gables y Homestead.

En Florida, los 67 condados del estado, incluidos Broward y Miami-Dade, han firmado acuerdos con ICE bajo el controvertido programa 287(G).

“Miami es diferente. Esta ciudad la construimos los inmigrantes”, dijo Yareliz Méndez Zamora, una joven nicaragüense-estadounidense. “¿Cómo es posible que ahora nos den esta cachetada?”, expresó.

Muchos de los manifestantes alegan que este acuerdo fomentaría el miedo en la comunidad. “Mi policía me cuida, mi policía me protege, mi policía no está para atacarme en las calles, ni para detenerme por un simple ticket o advertencia y preguntarme de qué país vengo, de qué raza soy, si tengo papeles o no. Eso no está bien”, señala Bernadette Campos.

Otra persona que se acercó al ayuntamiento en cambio pide respetar a los oficiales de ICE. “Si realmente nos importan nuestros oficiales, como decimos, deberíamos recordar lo que enfrentan los agentes de ICE en otras ciudades. Están en tanto peligro que han empezado a cubrirse el rostro. La policía de Miami no tendría ese privilegio”, señala Natalia Menocal.