Comienza la Feria del Libro de Miami en el centro de la ciudad. Aquí te presentamos 5 eventos que no te puedes perder

Para todos los amantes de la lectura, los cuentos, los artistas y los exploradores: la Feria del Libro de Miami está de vuelta y repleta de eventos para todos los invitados, grandes y pequeños.

El festival literario en el centro de Miami comienza el domingo 17 de noviembre y estará repleto de cientos de autores y miles de lectores hasta el domingo 24 de noviembre.

NBC6 y Telemundo 51 son patrocinadores del 41.º evento anual, que contará con actividades para niños, charlas para aspirantes a escritores y paneles que reflexionarán sobre las obras más vendidas con los autores que las escribieron. Incluso verá algunas caras conocidas entre los asistentes, como nuestra Johanna Torres y Gloria Ordaz de Telemundo 51.

Y el día de la inauguración, los invitados pueden disfrutar de una fiesta comunitaria gratuita con DJ, bocadillos y, por supuesto, muchos libros a partir de las 3 p. m. en el campus Wolfson del Miami Dade College, ubicado en 300 NE 2nd Ave.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

A continuación, se incluyen algunos eventos que no querrá perderse. Para ver el programa completo, haz clic aquí.

Qué hacer en la Feria del Libro de Miami

Una tarde con Gina Montaner en conversación con Gloria Ordaz

Cuándo: domingo 17 de noviembre a las 3 p. m.

Dónde: Auditorio del Campus Wolfson del MDC (edificio 1, segundo piso, sala 1261) en 300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132

Precio: gratis

En un relato íntimo y conmovedor, la periodista y escritora cubana Gina Montaner narra el viaje de su padre, el periodista Carlos Alberto Montaner, hacia la eutanasia después de un diagnóstico de Parkinson en su libro "Deséenme un buen viaje: Memorias de una despedida". Hablará con la presentadora de Telemundo 51 y periodista cubana Gloria Ordaz.

Una velada con Don Lemon

Cuándo: domingo 17 de noviembre a las 4 p. m.

Dónde: Auditorio del campus Wolfson del MDC (edificio 1, segundo piso, sala 1261) en 300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132

Precio: $35 por boleto

"El reconocido comentarista de radio Don Lemon habla sobre su nuevo libro 'I Once Was Lost: My Search for God in America'. Lemon explora su compleja relación con la fe y su viaje para encontrar la gracia en medio de la agitación personal y profesional", escribe la feria del libro. Los boletos incluyen una copia del libro.

Pavel Giroud presenta "Habana Nostra"

Cuándo: martes 19 de noviembre a las 7 p. m.

Dónde: Campus Wolfson del MDC, sala 2106 (edificio 2, primer piso), 300 NE Second Ave., Miami, FL 33132

Precio: gratuito

La feria del libro te invita a "sumergirte en el crudo mundo del crimen organizado cubano con el reconocido director y guionista Pavel Giroud". Su novela "entreteje historias de la vida real, transportando a lectores y audiencias por igual al corazón de Sicilia, la Cuba republicana y la ciudad de Nueva York de la era de la Prohibición".

Segunda cena anual de celebración de la Feria del Libro de Miami

Cuándo: viernes 22 de noviembre de 7 a 10 p. m.

Español:Dónde: Marriott Marquis en Downtown Miami

Precio: La entrada cuesta desde $1,000 y las mesas desde $5,000

La cena de celebración de Next Page "honra con alegría a los incondicionales literarios y líderes comunitarios del sur de Florida que han sido catalizadores del crecimiento cultural de Miami", dice la organización en su sitio web.

El evento de este año será presentado por nuestra propia Johanna Torres, y "también servirá como una fuente esencial de financiación para el FONDO NEXT DECADE, creado para marcar el legado de 40 años de la Feria del Libro de Miami y sostener nuestro trabajo en el futuro".

Entre los homenajeados se encuentran la superestrella Patti Smith y el propietario de Miami, Jean-Marie Denis, o Jan Mapou, dramaturga consumada y directora artística y fundadora de Sosyete Koukouy.

Stacey Abrams en Stacey Speaks Up - Libro ilustrado

Cuándo: sábado 23 de noviembre a las 11 a. m.

Dónde: Chapman Conference Center (edificio 3, segundo piso, sala 3210) en 300 NE Second Ave., Miami, FL 33132

Precio: gratis con confirmación de asistencia

La feria del libro lo invita a unirse a Stacey Abrams, exrepresentante demócrata de Georgia y activista líder por los derechos de voto, "para una conversación especial sobre Stacey Speaks Up, el tercer libro de la serie de libros ilustrados ganadora del premio NAACP Image Award y número uno en ventas del New York Times. ¡Stacey y sus amigos no pueden esperar a la hora del almuerzo del viernes, también conocido como TacoPizza FryDay! Pero cuando Stacey descubre que algunos de sus compañeros de clase no pueden darse el lujo de almorzar, pierde el apetito. Sabe que tiene que hacer algo, pero ¿qué puede hacer un niño? Resulta que sí, ¡mucho! Con la ayuda de su comunidad, Stacey y sus amigos idean un plan para que se escuche su voz. Inspirada en el legado de activismo y defensa de base de Abrams, esta es una historia sobre cómo todos tienen el poder de marcar una diferencia.