Comienza envío de boletas para votación por correo

Ya están en camino a los votantes, boletas para votar por el próximo presidente, alcalde, varios escaños en la comisión, la legislatura estatal y varias enmiendas. Esta mañana empleados del Departamento de Elecciones trasladaron 530 mil boletas por correo a camiones del Servicio Postal.

Hasta ahora, son 120 mil más de las que fueron solicitadas en las elecciones del 2016 y los votantes pueden pedir una boleta por correo hasta el 24 de octubre.

Christina White, Supervisora de Elecciones dice que votar por correo es seguro. Y recientemente el director del FBI testificó que no han visto un esfuerzo coordinado de fraude electoral en elecciones presidenciales.

Las supervisoras de elecciones de Miami Dade afirman que no hay nada que temer si uno sigue las instrucciones.

“Firme el sobre con su boleta y use los espacios para poner su correo electrónico, número de teléfono de la casa o celular, para que lo puedan contactar si no puede verificar su firma. No le entregue su boleta a un desconocido y trate de devolverla usted mismo o alguien de suma confianza”.

Susy Trutie, vicesupervisora de elecciones de Miami-Dade dice: “nos aseguran que si los votantes envían sus boletas a tiempo va a llegar a tiempo a nuestra oficina”.

O también las pueden entregar en cajas seguras afuera de los centros de votación anticipada o en el mismo departamento de elecciones

Puede confirmar que su boleta llegó y será contada en la página web del departamento electoral.

Las 530 mil boletas de este primer enviaron deben llegar a los votantes entre el próximo lunes y jueves de la semana que viene. Si usted quiere solicitar una boleta o quiere más información sobre como votar puede visitar la página web Miami.gov/elections.