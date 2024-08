Comienza el año académico en Miami Dade College con becas para estudiantes locales

El inicio del año académico en el Miami Dade College (MDC) ha estado marcado por emociones y celebraciones, especialmente para aquellos que se estrenan como estudiantes universitarios. Acompañados por sus familias, los nuevos alumnos han comenzado una etapa significativa en sus vidas.

Roberto Batista, abuelo de una estudiante que inicia sus estudios en psicología, expresó su alegría y orgullo: "Estamos muy orgullosos de nuestra nieta, tiene 18 años y va a empezar la universidad a estudiar psicología". Sentimientos similares compartió Mercedes Gandaria García, abuela de otra estudiante, quien dijo: "Para mí es lo más grande, porque yo pensaba que mi hija iba a llegar a la universidad, y llegó a la universidad y es un orgullo muy grande porque yo la crié".

Este año, las celebraciones en el MDC han tomado un matiz especial gracias a la introducción de una nueva beca denominada "Futuro Seguro", diseñada para ofrecer un apoyo significativo a los estudiantes que desean avanzar en su educación superior. Esta beca, fruto de la colaboración entre el Miami Dade College, la alcaldesa del condado y los comisionados, cubre hasta 60 créditos universitarios, lo que equivale a dos años de estudios. Es una oportunidad exclusiva para aquellos que se han graduado de una secundaria pública, privada o charter en el condado de Miami-Dade.

Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College, destacó la importancia de este programa: "Future Ready, estar preparados para el futuro... Esa beca, junto con la alcaldesa y los comisionados del condado, la aprobamos para darle ayuda a nuestras familias, especialmente a aquellas que están trabajando todos los días y tratando de superarse y superar a sus hijos".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los requisitos para acceder a esta beca son simples y accesibles. Según la Dra. Ania Canales Toledo, Directora de Asesoría Académica en el campus de Kendall: "Los únicos requisitos que tenemos son haberse graduado este año de una escuela en el condado de Miami-Dade, puede ser una escuela pública o privada, tener un promedio de notas de 2.0 en la secundaria y registrarse para un mínimo de tres clases este semestre".

Además, la Dra. Canales Toledo subrayó que no es demasiado tarde para aplicar y que el proceso es inclusivo: "Esa beca no importa cuánto ganen tus padres, el estatus inmigratorio de ellos, si no tienen seguro social ni nada, simplemente ven, aplica y nosotros te ayudamos".

El Miami Dade College, la institución universitaria más grande del país con más de 125,000 estudiantes provenientes de 167 países, también ofrece otras becas y oportunidades de financiamiento para sus más de 300 programas de títulos asociados y licenciaturas. Emily Morales, una estudiante que obtuvo la prestigiosa beca presidencial, compartió cómo esta oportunidad influyó en su decisión de estudiar en el MDC: "El presidential scholarship que agarré aquí fue una de las razones por las que vine".

Para aquellos interesados en explorar las opciones de ayuda financiera disponibles, el MDC invita a los estudiantes a contactar cualquiera de sus ocho recintos para recibir más información y aprovechar las oportunidades que la institución ofrece para asegurar un futuro prometedor.