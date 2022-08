Comienza a llegar ayuda para desamparados en Hialeah

John era abogado en Venezuela, aquí en Hialeah se ha visto viviendo en las calles.

“Es muy duro es difícil yo sólo pido algún permiso para poder trabajar”, dice John, quien sin familiares con los que vivir, ni permiso de trabajo para ahorrar dinero, se ha visto en difíciles condiciones.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Como Alain, un cubano a quien se le aguan los ojos pensando en lo que está pasando, pues ayer ganó 17 dólares en todo el día, esperando afuera de Home Depot a que alguien le diera trabajo.

Alain Herrera es cubano desamparado que vive en las calles de Hialeah.

Después que ayer le contáramos la historia de cubanos y venezolanos que se están viendo desamparados tras cruzar la frontera, a la iglesia Rescate que los ha acogido no cesan de llegar donaciones.

El venezolano Jim Carrero llegó a donar hasta el lugar, al igual que el Cubano Miguel Sánchez, quienes se han solidarizado con la historia de los que viven en las calles en medio de carencias y sin un techo.

Moises García, el pastor ejecutivo de la iglesia, cuenta que desde que se dio a conocer la historia de Daniel Ramos, una señora llamó y le ofreció trabajo. Y otra persona llamó preguntando qué medicina necesitaba su hermano.

Cuando le presentamos ayer la problemática al alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, dijo estar preparando un programa outreach que planifica activar el próximo mes.

Sobre los desamparados el alcalde de la ciudad añadió: "Si caminas las calles en Hialeah, esto no es como el Downtown de Miami. Yo te puedo enseñar lugares en el condado de Miami Dade que tienen un problema, una crisis. Eso no se ha visto en Hialeah aunque no quiere decir que no exista. Ya me han llegado algunos reportes durmiendo en un parque o delante de una tienda".