Comida como cura: para qué sirve la jugoterapia

A medida que muchos han cambiado su alimentación buscando sanarse de distintas enfermedades o simplemente vivir una vida más saludable, algunos han comenzado a beber jugos de fruta y verduras. La tendencia se ha hecho tan popular que la producción de jugos de fruta es una industria de más de cien mil millones de dólares a nivel global.

Muchos están bebiendo jugos para desintoxicarse o combatir la inflamación, pero realmente no saben lo que es la jugo terapia. La jugo terapeuta JJ La Rosa o Monky en un reciente encuentro virtual nos compartió para qué sirve y cómo se hacen los tan saludables jugos verdes.

“La jugoterapia simplemente es extraer de vegetales, de hierbas, de plantas, de hojas verdes, es simplemente extraer las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes. Aquí en estas plantas como nosotros vamos a ver por ejemplo el perejil, algo tan sencillo que usamos en la cocina para cocinar, pero cuando comenzamos a estudiar los beneficios del perejil, los poderosos nutrientes que contiene y como podemos usar esos nutrientes a favor de nosotros para proteger los órganos y nuestras células, ahí si que se hace la cosa más interesante”, explica JJ La Rosa, jugo terapeuta “MonkyLifestyle”.

Tomando el ejemplo del perejil, uno no suele comerse todo un ramo de perejil, pero al pasarlo por una prensa de jugo o extractor, logramos consumir grandes cantidades de las vitaminas y antioxidantes que tiene. Lo mismo dice es cierto con otras hojas verdes que no consumimos a menudo. La experta recomienda beber más jugos verdes y no de frutas por los niveles de azúcar, dice que es mejor comerse la fruta en estado natural.